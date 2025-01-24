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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Законопроект об усилении ответственности членов экспертных команд, созданных вместо МСЭК, разработан - НАПК

Киев  •  УНН

 • 44502 просмотра

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НАПК разработало законопроект об уголовной ответственности членов экспертных команд за незаконное обогащение. Документ предусматривает возможность конфискации необоснованных активов и ожидает рассмотрения в Верховной Раде.

Законопроект о возможности привлечения к уголовной ответственности членов экспертных команд, которые заменили МСЭК, за незаконное обогащение и возможности взыскания необоснованных активов, готов. В НАПК ожидают, когда Верховная Рада его рассмотрит. Об этом журналисту УНН сообщил заместитель председателя НАПК Сергей Гупяк.

Все, что было определено решением СНБО, НАПК выполнило. То есть подало свои наработки по поводу того, чтобы определить как субъектов уголовной ответственности за незаконное обогащение врачей, которые будут принимать решение о предоставлении тех или иных статусов и оценивать повседневное функционирование лица

- рассказал Гупяк.

Также, по его словам, поданы соответствующие изменения, чтобы к этим лицам в случае подтверждения законным способом наличия необоснованных активов мог быть применен такой инструмент как гражданская конфискация, а именно взыскание таких активов в доход государства.

Гупяк подытожил, что законопроект уже есть и в НАПК ожидают, когда его рассмотрит Верховная Рада.

Кроме того, согласно изменениям, введенным Законом 4170, члены экспертных команд становятся субъектами декларирования и, соответственно, будут нести ответственность за недостоверное декларирование и несоблюдение других требований Закона «О предотвращении коррупции».

Дополнение

В октябре 2024 года в НАПК заявляли, что с целью привлечения председателей и членов медико-социальных экспертных комиссий к уголовной ответственности за незаконное обогащение или признание их активов необоснованными необходимо внести соответствующие изменения в ст. 368-5 УК Украины и ст. 290 ГПК Украины. Тогда отмечалось, что соответствующий законопроект разрабатывается НАПК и будет внесен на рассмотрение Правительства.

С 1 января 2025 года заработала новая система оценки повседневного функционирования, которую проводят экспертные команды практикующих врачей, а устаревшая система медико-социальной экспертизы ликвидирована.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что экспертным командам передано более 40 тысяч дел, рассмотрение которых было задержано в МСЭК, и что эти дела планируют рассмотреть в первом квартале 2025 года.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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