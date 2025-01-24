Законопроєкт щодо посилення відповідальності членів експертних команд, які створені замість МСЕК, розроблено – НАЗК

Законопроєкт щодо можливості притягнення до кримінальної відповідальності членів експертних команд, які замінили МСЕК, за незаконне збагачення та можливості стягнення необґрунтованих активів, готовий. В НАЗК очікують, коли Верховна Рада його розгляне. Про це журналісту УНН повідомив заступник голови НАЗК Сергій Гупяк.

Все, що було визначено рішенням РНБО, НАЗК виконало. Тобто подало свої напрацювання з приводу того, щоб визначити як суб’єктів кримінальної відповідальності за незаконне збагачення лікарів, які прийматимуть рішення про надання тих чи інших статусів та оцінюватимуть повсякденне функціонування особи - розповів Гупяк.

Також, за його словами, подані відповідні зміни, щоб до цих осіб у разі підтвердження у законний спосіб наявності необґрунтованих активів міг бути застосований такий інструмент як цивільна конфіскація, а саме стягнення таких активів в дохід держави.

Гупяк підсумував, що законопроєкт вже є й в НАЗК очікують, коли його розгляне Верховна Рада.

Крім того, згідно зі змінами, запровадженими Законом 4170, члени експертних команд стають суб’єктами декларування і , відповідно, нестимуть відповідальність за недостовірне декларування та недотримання інших вимог Закону "Про запобігання корупції".

Доповнення

У жовтні 2024 року в НАЗК заявляли, що з метою притягнення голів та членів медико-соціальних експертних комісій до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення або визнання їх активів необґрунтованими необхідно внести відповідні зміни до ст. 368-5 КК України та ст. 290 ЦПК України. Тоді зазначалося, що відповідний законопроєкт розробляється НАЗК та буде внесений на розгляд Уряду.

З 1 січня 2025 року запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування, яку проводять експертні команди лікарів-практиків, а застаріла система медико-соціальної експертизи ліквідована.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що експертним командам передано понад 40 тисяч справ, розгляд яких був затриманий у МСЕК, і що ці справи планують розглянути у першому кварталі 2025 року.