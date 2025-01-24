Законопроєкт щодо посилення відповідальності членів експертних команд, які створені замість МСЕК, розроблено – НАЗК
Київ • УНН
НАЗК розробило законопроєкт щодо кримінальної відповідальності членів експертних команд за незаконне збагачення. Документ передбачає можливість конфіскації необґрунтованих активів та очікує розгляду у Верховній Раді.
Законопроєкт щодо можливості притягнення до кримінальної відповідальності членів експертних команд, які замінили МСЕК, за незаконне збагачення та можливості стягнення необґрунтованих активів, готовий. В НАЗК очікують, коли Верховна Рада його розгляне. Про це журналісту УНН повідомив заступник голови НАЗК Сергій Гупяк.
Все, що було визначено рішенням РНБО, НАЗК виконало. Тобто подало свої напрацювання з приводу того, щоб визначити як суб’єктів кримінальної відповідальності за незаконне збагачення лікарів, які прийматимуть рішення про надання тих чи інших статусів та оцінюватимуть повсякденне функціонування особи
Також, за його словами, подані відповідні зміни, щоб до цих осіб у разі підтвердження у законний спосіб наявності необґрунтованих активів міг бути застосований такий інструмент як цивільна конфіскація, а саме стягнення таких активів в дохід держави.
Гупяк підсумував, що законопроєкт вже є й в НАЗК очікують, коли його розгляне Верховна Рада.
Крім того, згідно зі змінами, запровадженими Законом 4170, члени експертних команд стають суб’єктами декларування і , відповідно, нестимуть відповідальність за недостовірне декларування та недотримання інших вимог Закону "Про запобігання корупції".
Доповнення
У жовтні 2024 року в НАЗК заявляли, що з метою притягнення голів та членів медико-соціальних експертних комісій до кримінальної відповідальності за незаконне збагачення або визнання їх активів необґрунтованими необхідно внести відповідні зміни до ст. 368-5 КК України та ст. 290 ЦПК України. Тоді зазначалося, що відповідний законопроєкт розробляється НАЗК та буде внесений на розгляд Уряду.
З 1 січня 2025 року запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування, яку проводять експертні команди лікарів-практиків, а застаріла система медико-соціальної експертизи ліквідована.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що експертним командам передано понад 40 тисяч справ, розгляд яких був затриманий у МСЕК, і що ці справи планують розглянути у першому кварталі 2025 року.