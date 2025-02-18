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Проверки решений МСЭК: инвалидность отменена почти 300 должностным лицам

Проверки решений МСЭК: инвалидность отменена почти 300 должностным лицам

Киев  •  УНН

 • 12090 просмотра

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Минздрав совместно с правоохранителями проверяют решения МСЭК по инвалидности должностных лиц госорганов. Из 1359 проверенных дел отменено 281 решение, изменено 232 группы инвалидности, 500 человек вызваны на осмотр.

Минздрав вместе с правоохранителями проверяют решения МСЭК об установлении инвалидности должностным лицам государственных органов. 281 лицу отменена инвалидность. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор, передает УНН.

Детали

Минздрав вместе с правоохранителями проверяют решения медико-социальных экспертных комиссий (МСЭК) об установлении инвалидности должностным лицам государственных органов.

Сообщается, что для проверки сформирован перечень из 2636 дел должностных лиц из более 70 государственных органов.

Специалисты уже проработали 1359 дел должностных лиц: 281 принятое ранее решение МСЭК отменено, в 232 случаях изменена группа инвалидности или срок решения, еще почти 500 человек вызваны на осмотр. Перечень лиц, дела которых нужно пересмотреть, постоянно увеличивается как только поступают дополнительные данные от правоохранителей. Проверки продолжаются 

- сообщил Ляшко.

Пересмотр дел осуществляют эксперты Украинского государственного научно-исследовательского института медико-социальных проблем инвалидности в г. Днепр.

НАПК готовится к декларированию новых экспертных команд вместо МСЭК27.01.25, 09:50 • 114081 просмотр

Дополнение

С 1 января 2025 года заработала новая система оценки повседневного функционирования, которую проводят экспертные команды практикующих врачей, а устаревшая система медико-социальной экспертизы ликвидирована. 

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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