Вимагала хабар за "інвалідність": на Київщині судитимуть в.о. голови міжрайонної МСЕК

Виконувачку обов’язків голови Фастівської міжрайонної МСЕК комунального закладу "Обласне бюро медико-соціальної експертизи" судитимуть за вимагання 10 тис. доларів США за фіктивне встановлення III групи інвалідності. Такий статус чиновниця пообіцяла чоловіку, який не мав на нього права за станом здоров’я.

Про це повідомили у Київській міській прокуратурі, пише УНН.

Виконувачку обов’язків голови Фастівської міжрайонної МСЕК судитимуть за вимагання 10 тис. доларів США за встановлення III групи інвалідності інформує Київська міська прокуратура.

Військовозобов’язаного, який за станом здоров’я не мав права на інвалідність, було фіктивно оформлено на стаціонар лікарні. Там пацієнт мав проходити необхідні обстеження та отримати інструкції, як поводитись і рухатися, щоб лікарі повірили у його "проблеми з ногою".

Обвинувальний акт щодо в.о. голови міжрайонної МСЕК скеровано до суду. Санкція статті (ч. 3 ст. 368 КК України) передбачає покарання у вигляді позбавленні волі на термін до 10 років з конфіскацією майна.

У ході слідства накладено арешт на майно лікарки з метою забезпечення конфіскації майна. У МОЗ у лютому звітували про перші результати перевірки рішень МСЕК щодо інвалідності посадовців держорганів. З 1359 перевірених справ скасовано 281 рішення, змінено 232 групи інвалідності, 500 осіб викликано на огляд.