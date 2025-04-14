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Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

Київ • УНН

 • 138881 перегляди

ДБР перевіряє законність встановлення інвалідності працівникам держ- та правоохоронних органів. Під підозрою понад 2600 випадків, ініційовано перевірку достовірності діагнозів.

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

В поле зору слідчих потрапили випадки встановлення груп інвалідності, які викликають сумніви в законності прийнятого рішення, щодо більш ніж 2600 працівників державних та правоохоронних органів. Про це журналісту УНН повідомили в ДБР у відповідь на запит.

В ДБР нагадали, що під час досудового розслідування перевіряються обставини законності встановлення МСЕК груп інвалідності працівникам низки державних і правоохоронних органів, у тому числі органів прокуратури, на підставі яких їм нараховано та сплачено із державного бюджету відповідні пенсії.

Повідомляється, що з метою перевірки наявної інформації за місцем знаходження ряду обласних центрів медико-соціальної експертизи проведено обшуки, під час яких виявлено та вилучено медико-експертні справи працівників правоохоронних органів, у тому числі органів прокуратури, яким встановлено групи інвалідності, відповідні облікові журнали (засідань МСЕК, видачі довідок та інших), інші речі та документи, які мають значення для досудового розслідування.

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Наразі вилучена документація вивчається слідчими із залученням відповідних спеціалістів у галузі медицини, проводяться слідчі (розшукові) дії, спрямовані на перевірку постановлених діагнозів та законності призначення груп інвалідності. Зокрема в поле зору слідчих потрапили випадки встановлення груп інвалідності, які викликають сумніви в законності прийнятого рішення, щодо більш ніж 2600 працівників державних та правоохоронних органів- інформує ДБР.

У звʼязку з цим, перед Міністерством охорони здоровʼя України слідством ініційовано питання щодо організації перевірки достовірності діагнозів та достатності підстав для встановлення груп інвалідності ряду працівників державних та правоохоронних органів, у тому числі органів прокуратури.

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Так, Державною установою "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоровʼя України", яка виконує повноваження Центральної медико-соціальної експертної комісії Міністерства охорони здоровʼя України, у межах компетенції здійснюється перевірка правильності винесення медико-соціальними експертними комісіями рішень про встановлення груп інвалідності

- йдеться у відповіді на запит.

Також повідомляється, що слідчі ДБР повідомили про підозру 2 діючим керівникам окружних прокуратур Хмельницької та Черкаської областей за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених частиною пʼятою статті 190, частиною четвертою статті 190 КК України (заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах та великому розмірах), які за версією слідства шляхом обману заволоділи бюджетними коштами у вигляді безпідставно отриманої пенсії.

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Зазначається, що розслідуванням встановлено, що у 2020 році вказані працівники органів прокуратури, будучи обізнаними про те, що вони не мають ступенів функціональних порушень та життєдіяльності, які відповідають критеріям встановлення груп інвалідності, за сприяння службових осіб МСЕК протиправно отримали II групу інвалідності (довічно).

Після отримання відповідних документів вказані особи особисто звернулись із заявами про призначення пенсій по інвалідності до територіальних підрозділів Пенсійного фонду України та на підставі здійснених розрахунків вказаним особам здійснено виплати пенсії по інвалідності у сумах 1 074 236 грн. та 477 тис грн., що є особливо великим та великим розміром відповідно

- інформує ДБР.

Повідомляється, що слідчими суддями Печерського районного суду Києва щодо вказаних працівників прокуратури обрано запобіжні заходи у вигляді домашнього арешту та їх відсторонено від займаних посад на період розслідування.

"Дії лікарів МСЕК кваліфіковані за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 28, частиною першою статті 366 КК України (складання, видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документа, вчиненого групою осіб)", - йдеться у відповіді на запит.

У листопаді 2024 року МОЗ разом із правоохоронними органами перевіряють рішення щодо встановлення інвалідності посадовцям.

Ліквідація МСЕК

В жовтні 2024 року Президент України Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо протидії корупції при встановленні інвалідності. Зеленський вимагав розробити законопроект про ліквідацію медико-соціальних експертних комісій з 31 грудня 2024 року.

Вже 18 листопада законопроєкт про ліквідацію МСЕК був підписаний Президентом, який передбачає створення експертних комісій з оцінювання повсякденного функціонування особи.

З 1 січня 2025 року в Україні запрацювала нова система оцінювання повсякденного функціонування, яку проводять експертні команди лікарів-практиків, а застаріла система медико-соціальної експертизи ліквідована.

Після ухвалення закону Кабмін ухвалив постанову, яка регулює ліквідацію медико-соціальних експертиз та передачу їх повноважень до експертних команд оцінки функціональності.

Однією із основних відмінностей роботи нових комісій є оскарження рішень експертних команд. Раніше, якщо особа була не згодна з рішенням МСЕК, то вона могла подати оскарження до тієї ж самої комісії, де проходила огляд.

Наказом МОЗ наразі функції оскарження рішень розглядає "Український державний науково-дослідний інститут медико-соціальних проблем інвалідності Міністерства охорони здоров’я України", який знаходиться в Дніпрі.

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Тобто, якщо особі з інвалідністю не встановили/не продовжили групу з інвалідності, то їй необхідно звертатися до установи в Дніпрі. Скарга повинна подаватися людиною у паперовій формі до Центру оцінювання функціонального стану осіб, або в електронній формі через електронну систему шляхом звернення до лікаря скаржника.

За результатами розгляду скарги, Центр оцінювання функціонального стану особи приймає рішення, за яким може підтвердити, або скасувати рішення експертної команди, а також сформувати нове рішення.

Окрім того, Центр може викликати особу до себе, щоб вона пройшла додаткові обстеження, що є не досить зручно, якщо особа з інвалідністю, наприклад, живе за сотні кілометрів від Дніпра.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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