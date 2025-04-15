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На столичной Бессарабской площади произошло ДТП: затруднено движение

Киев • УНН

 • 6214 просмотра

На Бессарабской площади в Киеве произошло ДТП, движение транспорта затруднено в направлении улицы Большой Васильковской. Столкнулись Kia и Honda, информации о пострадавших нет.

На столичной Бессарабской площади произошло ДТП: затруднено движение

В Киеве произошло ДТП на Бессарабской площади, движение транспорта затруднено в направлении улицы Большой Васильковской. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.

В связи с ДТП на Бессарабской площади, движение транспорта затруднено в направлении улицы Большой Васильковской. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки 

- говорится в сообщении.

Добавим

По данным столичных Telegram-каналов, в центре столицы столкнулись Kia и Honda. Информации о пострадавших пока нет. 

Напомним

В Киеве на бульваре Николая Михновского произошел прорыв трубопровода, что затруднило движение транспорта в направлении моста Патона. На месте работали аварийные службы.

В Киеве произошел прорыв трубы возле метро "Зверинецкая", движение транспорта ограничено15.04.25, 17:31 • 10964 просмотра

Павел Башинский

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