На столичной Бессарабской площади произошло ДТП: затруднено движение

В Киеве произошло ДТП на Бессарабской площади, движение транспорта затруднено в направлении улицы Большой Васильковской. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.

В связи с ДТП на Бессарабской площади, движение транспорта затруднено в направлении улицы Большой Васильковской. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки