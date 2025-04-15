На столичной Бессарабской площади произошло ДТП: затруднено движение
Киев • УНН
На Бессарабской площади в Киеве произошло ДТП, движение транспорта затруднено в направлении улицы Большой Васильковской. Столкнулись Kia и Honda, информации о пострадавших нет.
В Киеве произошло ДТП на Бессарабской площади, движение транспорта затруднено в направлении улицы Большой Васильковской. Об этом сообщает Патрульная полиция Киева, передает УНН.
В связи с ДТП на Бессарабской площади, движение транспорта затруднено в направлении улицы Большой Васильковской. Учтите эту информацию при планировании маршрута своей поездки
Добавим
По данным столичных Telegram-каналов, в центре столицы столкнулись Kia и Honda. Информации о пострадавших пока нет.
Напомним
В Киеве на бульваре Николая Михновского произошел прорыв трубопровода, что затруднило движение транспорта в направлении моста Патона. На месте работали аварийные службы.
В Киеве произошел прорыв трубы возле метро "Зверинецкая", движение транспорта ограничено15.04.25, 17:31 • 10964 просмотра