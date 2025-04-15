В Киеве произошел прорыв трубы возле метро "Зверинецкая", движение транспорта ограничено
Киев • УНН
В Киеве на бульваре Николая Михновского произошел прорыв трубопровода, что осложнило движение транспорта в направлении моста Патона. На месте работают аварийные службы.
В Киеве частично ограничено движение по полосе общественного транспорта на бульваре Николая Михновского. Там произошел прорыв трубопровода. Аварийная бригада работает над устранением последствий аварии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на КГГА и патрульную полицию Киева.
На бульваре Николая Михновского произошел прорыв трубопровода, движение транспорта затруднено в направлении моста Патона. На месте уже работают все соответствующие службы
В КГГА отметили, что специалисты "Киевтеплоэнерго" уже локализовали повреждение теплосети вблизи ст. м. "Зверинецкая". В настоящее время утечка воды на проезжую часть прекращена. Аварийно-восстановительная бригада приступила к подготовке к проведению ремонтных работ.
Частично ограничено движение по полосе общественного транспорта на бульв. Николая Михновского
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