У Києві стався прорив труби біля метро "Звіринецька", рух транспорту обмежено
Київ • УНН
У Києві на бульварі Миколи Міхновського стався прорив трубопроводу, що ускладнило рух транспорту в напрямку мосту Патона. На місці працюють аварійні служби.
У Києві часткового обмежено рух смугою громадського транспорту на бульварі Миколи Міхновського. Там стався прорив трубопроводу. Аварійна бригада працює над усуненням наслідків аварії. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА та патрульну поліцію Києва.
На бульварі Миколи Міхновського стався прорив трубопроводу, рух транспорту ускладнений у напрямку мосту Патона. На місці вже працюють усі відповідні служби
У КМДА зазначили, що фахівці "Київтеплоенерго" вже локалізували пошкодження тепломережі поблизу ст. м. "Звіринецька". Наразі витік води на проїжджу частину припинено. Аварійно-відновлювальна бригада розпочала підготовку до проведення ремонтних робіт.
Частково обмежено рух смугою громадського транспорту на бульв. Миколи Міхновського
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