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The Guardian

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У Києві стався прорив труби біля метро "Звіринецька", рух транспорту обмежено

Київ • УНН

 • 11047 перегляди

У Києві на бульварі Миколи Міхновського стався прорив трубопроводу, що ускладнило рух транспорту в напрямку мосту Патона. На місці працюють аварійні служби.

У Києві стався прорив труби біля метро "Звіринецька", рух транспорту обмежено

У Києві часткового обмежено рух смугою громадського транспорту на бульварі Миколи Міхновського. Там стався прорив трубопроводу. Аварійна бригада працює над усуненням наслідків аварії. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА та патрульну поліцію Києва.

На бульварі Миколи Міхновського стався прорив трубопроводу, рух транспорту ускладнений у напрямку мосту Патона. На місці вже працюють усі відповідні служби 

- повідомили у патрульній поліції Києва.

У КМДА зазначили, що фахівці "Київтеплоенерго" вже локалізували пошкодження тепломережі поблизу ст. м. "Звіринецька". Наразі витік води на проїжджу частину припинено. Аварійно-відновлювальна бригада розпочала підготовку до проведення ремонтних робіт.

Частково обмежено рух смугою громадського транспорту на бульв. Миколи Міхновського 

- йдеться у дописі.

У Києві перекриють проспект Європейського Союзу: будують метро на Виноградар28.03.25, 11:39 • 37889 переглядiв

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