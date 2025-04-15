На столичній Бессарабській площі сталась ДТП: ускладнено рух
Київ • УНН
На Бессарабській площі у Києві сталася ДТП, рух транспорту ускладнено в напрямку вулиці Великої Васильківської. Зіткнулися Kia та Honda, інформації про постраждалих немає.
У Києві сталась ДТП на Бессарабській площі, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Великої Васильківської. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає УНН.
У зв'язку з ДТП на Бессарабській площі, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Великої Васильківської. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки
Додамо
За даними столичних Telegram-каналів, у центрі столиці зіштовхнулись Kia та Honda. Інформації про постраждалих наразі немає.
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У Києві стався прорив труби біля метро "Звіринецька", рух транспорту обмежено15.04.25, 17:31 • 11019 переглядiв