На столичній Бессарабській площі сталась ДТП: ускладнено рух

У Києві сталась ДТП на Бессарабській площі, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Великої Васильківської. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає УНН.

У зв'язку з ДТП на Бессарабській площі, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Великої Васильківської. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки