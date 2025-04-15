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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

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На столичній Бессарабській площі сталась ДТП: ускладнено рух

Київ • УНН

 • 6426 перегляди

На Бессарабській площі у Києві сталася ДТП, рух транспорту ускладнено в напрямку вулиці Великої Васильківської. Зіткнулися Kia та Honda, інформації про постраждалих немає.

На столичній Бессарабській площі сталась ДТП: ускладнено рух

У Києві сталась ДТП на Бессарабській площі, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Великої Васильківської. Про це повідомляє Патрульна поліція Києва, передає УНН.

У зв'язку з ДТП на Бессарабській площі, рух транспорту ускладнений в напрямку вулиці Великої Васильківської. Врахуйте цю інформацію під час планування маршруту своєї поїздки 

- йдеться в повідомленні.

Додамо

За даними столичних Telegram-каналів, у центрі столиці зіштовхнулись Kia та Honda. Інформації про постраждалих наразі немає. 

Нагадаємо

У Києві на бульварі Миколи Міхновського стався прорив трубопроводу, що ускладнило рух транспорту в напрямку мосту Патона. На місці працювали аварійні служби.

У Києві стався прорив труби біля метро "Звіринецька", рух транспорту обмежено15.04.25, 17:31 • 11019 переглядiв

Павло Башинський

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