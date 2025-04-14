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Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Киев • УНН

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Глава комитета ВР Даниил Гетманцев пытается ускорить принятие законопроекта о Фонде гарантирования вкладов, представляя это как требование МВФ. Инициатива может ограничить права вкладчиков и поставить под угрозу обязательства Украины.

Прикрываясь МВФ Гетманцев пытается протиснуть в Раду законопроект о деятельности ФГВФЛ

Председатель комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев пытается ускорить рассмотрение парламентом законопроекта 13007 о деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц. Законотворец надеется убедить коллег в необходимости принятия документа уже на следующей неделе, при этом информация депутатам подается как "необходимость выполнения требований МВФ". Об этом УНН стало известно из собственных источников в ВР.

В конце марта премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что в результате успешного седьмого пересмотра программы EFF госбюджет получил от МВФ очередной транш на сумму 400 млн долларов и общая сумма поддержки Украины достигла более 10 млрд долларов.

В свою очередь председатель налогового комитета Рады Даниил Гетманцев заявил, что Меморандум о сотрудничестве с МВФ претерпел существенные изменения. В частности, были продлены сроки выполнения четырех структурных маяков: по назначению нового главы БЭБ; принятие законопроекта о риске критических третьих лиц финансового сектора; внесение изменений в УПК для усиления борьбы с коррупцией; и публикации внешнего аудита эффективности НАБУ.

Кроме того, МВФ продиктовал новые условия, которые должна выполнить Украина для получения нового кредитного транша. Речь идет о разработке операционного плана для реализации IT стратегии для ГНС и ГТС; принятие секторальных стратегий в соответствии с новой стратегией управления государственными инвестициями; проведение независимой проверки профессиональной пригодности и деловой репутации НКЦБФР, а также пересмотр процедуры отбора и назначения в наблюдательные советы госпредприятий.

В то же время ни словом Даниил Гетманцев не упомянул о том, что МВФ выдвигает требования по изменениям в деятельности Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

Вместе с тем, по словам собеседника, председатель налогового комитета Рады активно навязывает коллегам по парламенту тезис о том, что МВФ требует принятия законопроекта, который бы упорядочил деятельность ФГВФЛ. Он также отмечает, что именно им представленный вариант проекта закона устраивает Международный валютный фонд. 

Более того, председатель налогового комитета парламента решил значительно ускорить рассмотрение его законопроекта, так сказать, по горячим следам, пока еще у депутатов и у правительства не прошла эйфория от получения иностранных средств. Опять же, по словам Гетманцева, следующий пересмотр МВФ выполнения Украиной структурных маяков, должен состояться 8 июля и, якобы, депутатам нужно успеть с упорядочением работы Фонда гарантирования вкладов, которого никто не требует, кроме самого нардепа.

Комитет Гетманцева планирует рассмотреть законопроект на заседании на следующей неделе и после этого его предложат к рассмотрению народным депутатам в первом чтении. Кстати, ранее рассмотрение законопроекта должно было состояться осенью этого года.

Инициатива Гетманцева не проходила ни одного общественного обсуждения. Более того, даже смежные парламентские комитеты, например, по вопросам экономического развития, по вопросам правовой политики или по вопросам антикоррупционной политики не рассматривали законопроект Гетманцева на предмет возможных рисков.

"Ручной" Фонд гарантирования вкладов против вкладчиков. Что задумал Гетманцев05.04.25, 09:50 • 496339 просмотров

Очевидно, такая спешка председателя налогового комитета Рады не напрасна. Ведь предварительное изучение его инициативы позволяет сделать вывод о том, что она противоречит не только Конституции Украины и действующему законодательству, но и требованиям самого МВФ.

Ведь законопроект, который подается как техническое усовершенствование законодательства в сфере финансовой стабильности и деятельности Фонда гарантирования вкладов физлиц, фактически является полномасштабной реформой, коренным образом меняющей баланс полномочий в системе гарантирования вкладов

В соответствии с предложенными Гетманцевым изменениями, ФГВФЛ потеряет самостоятельность и фактически перейдет под прямое управление Национального банка. Кроме того, будет значительно сужен контроль общественности за деятельностью Фонда, ведь исчезнет публичный доступ к отчетности, оценке активов и информации о реализации активов банков, находящихся в процессе ликвидации.

Законопроект также фактически лишает вкладчиков и акционеров банков, ликвидируемых, возможности обжаловать решения ФГВФЛ в судах. Им планируют сузить сроки обращений в суд до 30 дней, а при отсутствии доступа к публичной информации о деятельности Фонда, такие обращения станут невозможными.

Фонду также планируется предоставить возможность самостоятельно, без согласования с Министерством юстиции Украины, формировать правила работы. ФГВФЛ также получит право самостоятельно конфисковывать средства вкладчиков в случае пропуска сроков на обращение об их возврате. Опять же, из-за отсутствия доступа к публичной информации и невозможности обжалования решений Фонда в судах, вкладчики окажутся в ситуации, когда не смогут получить средства, которые хранят в банке.

По словам юристов и специалистов из банковского сектора, законопроект Гетманцева не учитывает ни интересы вкладчиков, ни интересы акционеров, ни позиции кредиторов. Он ориентируется исключительно на потребности самого Фонда гарантирования вкладов.

Стоит отметить, что в декабре прошлого года Украина официально взяла на себя обязательство не менять структуру финансовой системы в условиях военного положения. Там прямо указано:

"Мы будем воздерживаться от внесения каких-либо изменений в распределение ролей и обязанностей участников системы финансовой безопасности во время военного положения. Нынешняя структура системы финансовой безопасности в значительной степени сформирована реформами, проведенными в рамках предыдущих программ при поддержке Фонда (МВФ – ред.), и хорошо зарекомендовала себя в кризисные времена. ФГВФЛ играет важную роль в системе финансовой безопасности Украины, обеспечивая защиту вкладов и решая проблемы неплатежеспособных банков. Следовательно, мы признаем, что сохранение его нынешней роли в системе финансовой безопасности является чрезвычайно важным".

Поэтому сейчас очевидно речь идет о попытке кулуарно, в срочном режиме переформатировать одну из ключевых институций банковской системы Украины, ограничив прозрачность, сузив права вкладчиков, кредиторов и акционеров, а также поставив под угрозу обязательства Украины перед Международным валютным фондом. Вместо ожидаемого усиления защиты прав вкладчиков Гетманцев предлагает сделать ФГВФЛ заангажированной структурой, полностью подконтрольной Нацбанку. А манипуляции с требованиями международных кредиторов могут болезненно ударить по имиджу всей действующей власти, включая Президента Владимира Зеленского.

Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине11.02.25, 19:00 • 257167 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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