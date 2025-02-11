Гетманцев и банковская мафия: как афера на миллиарды угрожает Украине

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Законопроект Гетманцева, может дать ФГВФО и НБУ карт-бланш на уничтожение банков и перераспределение их активов в пользу приближенных структур, что фактически узаконит масштабное финансовое рейдерство под видом защиты вкладчиков.

Банковская система Украины стоит на пороге катастрофы. Законопроект, лоббируемый главой комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниилом Гетманцевым, очевидно скрывает под громкими словами об "усилении защиты вкладчиков" механизм грандиозного грабежа. В центре схемы – Фонд гарантирования вкладов (ФГВФЛ) и Национальный банк Украины (НБУ), которым дают карт-бланш на уничтожение банков под прикрытием "нормативных процедур", пишет УНН.

Как воруют миллиарды?

Под благовидным предлогом "усиления стабильности банковского сектора" законопроект, разработанный Гетманцевым, предоставляет ФГВФЛ и НБУ абсолютную власть. Например, они смогут выводить банки с рынка по собственному желанию, опираясь на "свои" критерии, которые можно менять в любой момент.

Кроме того, эти органы смогут забирать активы банков и передавать их "правильным" людям – связанным с ними "инвесторам" и мошенникам.

Также появится возможность скрывать любую информацию о процессе ликвидации, ведь Гетманцев предлагает на законодательном уровне убрать даже намек на прозрачность.

Нардеп также предлагает лишать акционеров права собственности, а вкладчиков – их денег, если они "опоздали" с обращением.

Что это значит? У любого банка, даже стабильного, могут отобрать лицензию, "раздеть" до последней гривны, а имущество переписать на "своих" за копейки.

НБУ и ФГВФЛ: частная мафия под видом регуляторов

Самая страшная часть схемы – уничтожение любого контроля над действиями Фонда гарантирования вкладов физических лиц.

В 2024 году Гетманцев пролоббировал отмену подзаконного статуса актов ФГВФЛ и теперь их решения не подпадают под контроль ни Верховной Рады, ни судов, ни даже правительства.

Фонд больше не будет публиковать данные о неплатежеспособных банках, ведь по инициативе нардепа исчезнут отчеты, оценка активов, финансовые показатели. Грабеж будет происходить в полной тишине и без какой-либо возможности контроля.

Согласно предложенным Гетманцевым изменениям, сотрудники Фонда смогут работать в переходных банках, куда передаются активы ликвидируемых банков. Фактически, они сначала "убивают" банк, а потом управляют его деньгами!

Также предлагается ужать сроки обжалования решений Фонда до месяца. Это приведет к тому, что никто не успеет защитить свои права.

Таким образом это не банковская реформа, это скорее выглядит как создание закрытого финансового клана, который будет решать, какие банки должны жить, а какие – быть разграбленными.

Украинцы, готовьтесь – вас лишат вкладов и собственности!

Вероятно, таким образом законопроект Гетманцева предлагает узаконить воровство. У вкладчиков, акционеров и клиентов банков хотят отбирать их деньги под видом "ликвидации".

Согласно предложенным изменениям, если вы держали деньги в банке, а его признали неплатежеспособным, вы рискуете остаться ни с чем.

Кроме того, если вы акционер банка – вас смогут лишить собственности, а ваше имущество "перекинут" новым владельцам.

Если же вы держали ценные бумаги в ответственном хранении – забудьте о них, если не подадите заявление о возврате в течение 60 дней.

Таким образом напрашивается вывод о том, что законодательное предложение Гетманцева - это легализация рейдерства на государственном уровне.

Кому это выгодно?

Не исключено, что таким образом НБУ, ФГВФЛ и Гетманцев пытаются выстроить идеальную схему для грабежа Украины. В военное время, когда бизнес и вкладчики итак находятся на грани выживания, они запускают механизм массового захвата активов под прикрытием "регуляторных норм".

Кто окажется в выигрыше? Связанные с властью "инвесторы", которым передадут лучшие активы по бросовым ценам. А еще – чиновники, которые будут управлять процессом вручную, решая, кого уничтожить, а кого оставить.

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

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