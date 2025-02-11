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Гетманцев і банківська мафія: як афера на мільярди загрожує Україні

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Законопроєкт Гетманцева може дати ФГВФО і НБУ карт-бланш на знищення банків і перерозподіл їхніх активів на користь наближених структур, що фактично узаконить масштабне фінансове рейдерство під виглядом захисту вкладників.

Банківська система України стоїть на порозі катастрофи. Законопроєкт №13007 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування", який лобіює голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, вочевидь приховує під гучними словами про "посилення захисту вкладників" механізм грандіозного пограбування. У центрі схеми - Фонд гарантування вкладів (ФГВФО) і Національний банк України (НБУ), яким дають карт-бланш на знищення банків під прикриттям "нормативних процедур", пише УНН.

Як крадуть мільярди?

Під слушним приводом "посилення стабільності банківського сектора" законопроєкт, розроблений Гетманцевим, надає ФГВФО і НБУ абсолютну владу. Наприклад, вони зможуть виводити банки з ринку за власним бажанням, спираючись на "свої" критерії, які можна змінювати в будь-який момент.

Крім того, ці органи зможуть забирати активи банків і передавати їх "правильним" людям - пов'язаним із ними "інвесторам" і шахраям.

Також з'явиться можливість приховувати будь-яку інформацію про процес ліквідації, адже Гетманцев пропонує на законодавчому рівні прибрати навіть натяк на прозорість.

Нардеп також пропонує позбавляти акціонерів права власності, а вкладників - їхніх грошей, якщо вони "запізнилися" зі зверненням.

Що це означає? У будь-якого банку, навіть стабільного, можуть відібрати ліцензію, "роздягнути" до останньої гривні, а майно переписати на "своїх" за копійки.

НБУ і ФГВФО: приватна мафія під виглядом регуляторів

Найстрашніша частина схеми - знищення будь-якого контролю над діями Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

У 2024 році Гетманцев пролобіював скасування підзаконного статусу актів ФГВФО, і тепер їхні рішення не підпадають під контроль ні Верховної Ради, ні судів, ні навіть уряду.

Фонд більше не публікуватиме дані про неплатоспроможні банки, адже за ініціативою нардепа зникнуть звіти, оцінка активів, фінансові показники. Грабіж відбуватиметься в повній тиші та без будь-якої можливості контролю.

Згідно із запропонованими Гетманцевим змінами, співробітники Фонду зможуть працювати в перехідних банках, куди передаються активи ліквідованих банків. Фактично, вони спочатку "вбивають" банк, а потім керують його грошима!

Також пропонується стиснути терміни оскарження рішень Фонду до місяця. Це призведе до того, що ніхто не встигне захистити свої права.

Таким чином це не банківська реформа, це скоріше схоже на створення закритого фінансового клану, який вирішуватиме, які банки мають жити, а які - бути розграбованими.

Українці, готуйтеся - вас позбавлять вкладів і власності!

Імовірно, у такий спосіб законопроєкт Гетманцева пропонує узаконити злодійство. У вкладників, акціонерів і клієнтів банків хочуть відбирати їхні гроші під виглядом "ліквідації".

Згідно із запропонованими змінами, якщо ви тримали гроші в банку, а його визнали неплатоспроможним, ви ризикуєте залишитися ні з чим.

Крім того, якщо ви акціонер банку - вас зможуть позбавити власності, а ваше майно "перекинуть" новим власникам.

Якщо ж ви тримали цінні папери на відповідальному зберіганні - забудьте про них, якщо не подасте заяву про повернення протягом 60 днів.

Таким чином напрошується висновок про те, що законодавча пропозиція Гетманцева - це легалізація рейдерства на державному рівні.

Кому це вигідно?

Не виключено, що таким чином НБУ, ФГВФО і Гетманцев намагаються вибудувати ідеальну схему для грабежу України. У воєнний час, коли бізнес і вкладники тепер перебувають на межі виживання, вони запускають механізм масового захоплення активів під прикриттям "регуляторних норм".

Хто опиниться у виграші? Пов'язані з владою "інвестори", яким передадуть найкращі активи за викидними цінами. А ще - чиновники, які керуватимуть процесом вручну, вирішуючи, кого знищити, а кого залишити.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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