Прикриваючись МВФ Гетманцев намагається протиснути в Раду законопроєкт про діяльність ФГВФО

Голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев намагається прискорити розгляд парламентом законопроєкту 13007 щодо діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Законотворець сподівається переконати колег у необхідності ухвалення документу вже на наступному тижні, при цьому інформація депутатам подається як "необхідність виконання вимог МВФ". Про це УНН стало відомо із власних джерел у ВР.

Наприкінці березня премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що в результаті успішного сьомого перегляду програми EFF держбюджет отримав від МВФ черговий транш на суму 400 млн доларів і загальна сума підтримки України сягнула понад 10 млрд доларів.

Своєю чергою голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев заявив, що Меморандум про співпрацю з МВФ зазнав суттєвих змін. Зокрема було продовжено строки виконання чотирьох структурних маяків щодо призначення нового очільника БЕБ; ухвалення законопроєкту про ризик критичних третіх осіб фінансового сектору; внесення змін до КПК для посилення боротьби із корупцією; і публікації зовнішнього аудиту ефективності НАБУ.

Окрім того, МВФ продиктував нові умови, які повинна виконати Україна для отримання нового кредитного траншу. Йдеться про розробку операційного плану для реалізації IT стратегії для ДПС та ДМС; прийняття секторальних стратегій відповідно до нової стратегії управління державними інвестиціями; проведення незалежної перевірки професійної придатності й ділової репутації НКЦПФР, а також перегляд процедури відбору та призначення до наглядових рад держпідприємств.

Водночас жодним словом Данило Гетманцев не згадав про те, що МВФ висуває вимоги щодо змін у діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Разом з тим, за словами співрозмовника, голова податкового комітету Ради активно навʼязує колегам по парламенту тезу про те, що МВФ вимагає ухвалення законопроєкту, який би впорядкував діяльність ФГВФО. Він також наголошує на тому, що саме ним поданий варіант проєкту закону влаштовує Міжнародний валютний фонд.

Ба більше, голова податкового комітету парламенту вирішив значно прискорити розгляд його законопроєкту, так би мовити, по гарячих слідах, поки ще у депутатів та уряду не пройшла ейфорія від отримання іноземних коштів. Знову ж таки, за словами Гетманцева, наступний перегляд МВФ виконання Україною структурних маяків, повинен відбутися 8 липня і, нібито, депутатам, потрібно встигнути з впорядкуванням роботи Фонду гарантування вкладів, якого ніхто не вимагає окрім самого нардепа.

Комітет Гетманцева планує розглянути законопроєкт на засіданні наступного тижня і після цього його запропонують до розгляду народним депутатам у першому читанні. До речі, раніше розгляд законопроєкту мав відбутися восени цього року.

Ініціатива Гетманцева не проходила жодного громадського обговорення. Ба більше, навіть суміжні парламентські комітети, наприклад, з питань економічного розвитку, з питань правової політики чи з питань антикорупційної політики не розглядали законопроєкт Гетманцева на предмет можливих ризиків.

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Очевидно такий поспіх голови податкового комітету Ради не даремний. Адже попереднє вивчення його ініціативи дозволяє зробити висновок про те, що вона суперечить не тільки Конституції України і чинному законодавству, але й вимогам самого МВФ.

Адже законопроєкт, який подається як технічне вдосконалення законодавства у сфері фінансової стабільності та діяльності Фонду гарантування вкладів фізосіб, фактично є повномасштабною реформою, що докорінно змінює баланс повноважень у системі гарантування вкладів

Відповідно до запропонованих Гетманцевим змін, ФГВФО втратить самостійність і фактично перейде під пряме керування Національного банку. Окрім того, буде значно звужений контроль громадськості за діяльністю Фонду, адже зникне публічний доступ до звітності, оцінки активів та інформації щодо реалізації активів банків, які перебувають у процесі ліквідації.

Законопроєкт також фактично позбавляє вкладників та акціонерів банків, що ліквідуються, можливості оскаржувати рішення ФГВФО в судах. Їм планують звузити строки звернень до суду до 30 днів, а за умови відсутності доступу до публічної інформації про діяльність Фонду, такі звернення стануть неможливими.

Фонду також планується надати можливість самостійно, без погодження з Міністерством юстиції України, формувати правила роботи. ФГВФО також отримає право самостійно конфісковувати кошти вкладників у разі пропущення строків на звернення про їхнє повернення. Знову ж таки, через відсутність доступу до публічної інформації і неможливості оскарження рішень Фонду в судах, вкладники опиняться в ситуації, коли не зможуть отримати кошти, які зберігають у банку.

За словами юристів та фахівців з банківського сектору, законопроєкт Гетманцева не враховує ні інтереси вкладників, ні інтереси акціонерів, ані позиції кредиторів. Він орієнтується виключно на потреби самого Фонду гарантування вкладів.

Варто зазначити, що в грудні минулого року Україна офіційно взяла на себе зобов’язання не змінювати структуру фінансової системи в умовах воєнного стану. Там прямо вказано:

"Ми утримуватимемося від внесення будь-яких змін до розподілу ролей та обов'язків учасників системи фінансової безпеки під час воєнного стану. Нинішня структура системи фінансової безпеки значною мірою сформована реформами, проведеними в рамках попередніх програм за підтримки Фонду (МВФ – ред.), і добре зарекомендувала себе в кризові часи. ФГВФО відіграє важливу роль у системі фінансової безпеки України, забезпечуючи захист вкладів та вирішуючи проблеми неплатоспроможних банків. Відтак, ми визнаємо, що збереження його нинішньої ролі у системі фінансової безпеки є надзвичайно важливі".

Тож зараз очевидно йдеться про спробу кулуарно, в терміновому режимі переформатувати одну з ключових інституцій банківської системи України, обмеживши прозорість, звузивши права вкладників, кредиторів і акціонерів, а також поставивши під загрозу зобов’язання України перед Міжнародним валютним фондом. Замість очікуваного посилення захисту прав вкладників Гетманцев пропонує зробити ФГВФО заангажованою структурою, повністю підконтрольною Нацбанку. А маніпуляції з вимогами міжнародних кредиторів можуть болісно вдарити по іміджу всієї чинної влади, включно з президентом Володимиром Зеленським.

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