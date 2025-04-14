Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Нардеп раскритиковала Топ-100 лекарств от Минздрава

Инициатива по снижению цен на сотню самых популярных препаратов от Министерства здравоохранения вызывает очень много вопросов. Эксперты, врачи и народные депутаты говорят о том, что в Топ-100 вошли на самом деле ненужные препараты. Член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева в эксклюзивном комментарии УНН отметила, что сама концепция формирования перечня лекарств, на которые должна снизиться цена на 30%, неправильна.

Минздрав обнародовал два перечня лекарственных средств, цены на которые должны снижаться, начиная с 1 марта. Первый список – это Топ-100 самых популярных препаратов среди украинских пациентов.

Эксперты в области медицины раскритиковали Топ-100, отмечая, что в него попали не самые эффективные препараты. В частности, специалисты указывают, что в перечень попали лекарства, не имеющие доказанной эффективности. В Минздраве ранее сообщили, что Топ-100 формировался на основе предложений, поданных самими производителями, а не после обсуждения с врачами и пациентскими организациями, что вызывает сомнения в прозрачности процесса и реальной пользе этих лекарств для пациентов.

Возможно, именно поэтому возникла ситуация, что в некоторых случаях по несколько позиций в перечне занимают одни и те же препараты, отличается только количество таблеток в упаковке. То есть производители нашли способ сократить реальное количество позиций, которые должны подешеветь.

Член комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Оксана Дмитриева убеждена, что сама концепция "Топ-100" является ошибочной, ведь базируется не на медицинских потребностях, а на коммерческой целесообразности.

Цены должны снижаться не на те препараты, которые лучше всего продаются, а на те, которые наиболее нужны - как хлеб или молоко в продуктовой корзине. Снижать цены на "чипсы и газированную воду" - это не о медицинской целесообразности. Перечень лекарств должен формироваться профессионально, а не маркетингово

- отметила Дмитриева в эксклюзивном комментарии УНН.

Это прошлое: наркологи удивлены появлением "Клофелина" и "Кодепсина" в списках Минздрава на снижение цены

Стоит отметить, что еще больше вопросов возникает к дополнительному списку препаратов, цены на которые также должны снизиться. Туда также вошли препараты с сомнительной эффективностью. Например, "Почки сосны", "Вигор", "Перекись водорода" и т.д.

Внимание привлекает и то, что в результате нового регулирования фармрынка значительно подорожали препараты, которые не вошли в Топ-100. По словам Дмитриевой, это связано с запретом маркетинговых договоров между аптеками и производителями, которые позволяли сетям предоставлять дополнительные скидки потребителям.

Теперь они запрещены, скидок нет - и цены выросли. Но производители при этом сэкономили - возникает логичный вопрос: куда пошли эти средства? На удешевление препаратов? Или просто в виде дополнительной прибыли остались в компаниях?

- поинтересовалась нардеп.

По ее мнению, ответ на эти вопросы должны предоставить компетентные органы.

Схожего мнения и член профильного парламентского комитета Юрий Заславский. По его словам, сегодня происходит фактическая перестройка фармацевтического рынка, и ее последствия пока для многих игроков непонятны. По мнению нардепа, несправедливо, что после отмены маркетинговых платежей производители не снизили отпускные цены на достаточный процент.

Вышла такая ситуация, что производители декларировали, что они платят сетям по 60%, что это неправда. Это они просто создавали ширму проблемы… Когда СНБО запретил все те маркетинговые платежи, то соответственно розничным сетям производители перестали платить эти маркетинговые платежи. Они должны были бы взять и на эту сумму уменьшить отпускные цены. Логично. Они этого, к сожалению… не сделали. Аптечные сети вынуждены минимально дооценивать свои препараты для того, чтобы быть не убыточными, для того, чтобы удержаться

- отметил нардеп в комментарии УНН.

По мнению Заславского, государство должно усилить контроль, в частности, и над производителями, ведь именно они формируют до 72% конечной стоимости лекарств.

Почему мы не говорим об ограничении наценки производителей? Почему мы говорим только об ограничении наценки розничного ритейла?

- отметил нардеп.

Он добавил, что именно производители сконцентрировали главные рычаги влияния на фармацевтический рынок и именно они могут как удешевлять лекарства, так и влиять на их удорожание.