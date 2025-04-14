Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

Ініціатива щодо зниження цін на сотню найпопулярніших препаратів від Міністерства охорони здоровʼя викликає дуже багато запитань. Експерти, лікарі та народні депутати говорять про те, що до Топ-100 увійшли насправді непотрібні препарати. Член комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва в ексклюзивному коментарі УНН зазначила, що сама концепція формування переліку ліків, на які повинна знизитись ціна на 30%, неправильна.

МОЗ оприлюднило два переліки лікарських засобів, ціни на які повинні знижуватися, починаючи з 1 березня. Перший список – це Топ-100 найпопулярніших препаратів серед українських пацієнтів.

Експерти в галузі медицини розкритикували Топ-100, наголошуючи, що до нього потрапили не найбільш ефективні препарати. Зокрема, фахівці вказують, що до переліку потрапили ліки, що не мають доведеної ефективності. У МОЗ раніше повідомили, що Топ-100 формувався на основі пропозицій, поданих самими виробниками, а не після обговорення з лікарями та пацієнтськими організаціями, що викликає сумніви щодо прозорості процесу і реальної користі цих ліків для пацієнтів.

Можливо саме тому виникла ситуація, що у деяких випадках по кілька позицій у переліку займають одні й ті ж препарати, відрізняється лише кількість таблеток в упаковці. Тобто виробники знайшли спосіб скоротити реальну кількість позицій, які повинні здешевшати.

Член комітету Верховної Ради з питань здоровʼя нації, медичної допомоги та медичного страхування Оксана Дмитрієва переконана, що сама концепція "Топ-100" є помилковою, адже базується не на медичних потребах, а на комерційній доцільності.

Ціни мають знижуватись не на ті препарати, які найкраще продаються, а на ті, які найбільш потрібні - як хліб чи молоко в продуктовому кошику. Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Перелік ліків має формуватися фахово, а не маркетингово

- зазначила Дмитрієва в ексклюзивному коментарі УНН.

Це минуле: наркологи здивовані появою “Клофеліна” і “Кодепсина” у списках МОЗ на зниження ціни

Варто зазначити, що ще більше запитань виникає до додаткового списку препаратів, ціни на які також повинні знизитись. Туди також увійшли препарати із сумнівною ефективністю. Наприклад, "Бруньки сосни", "Вігор", "Перекис водню" тощо.

Увагу привертає і те, що внаслідок нового регулювання фармринку значно подорожчали препарати, які не увійшли до Топ-100. За словами Дмитрієвої, це пов’язано із забороною маркетингових договорів між аптеками та виробниками, які дозволяли мережам надавати додаткові знижки споживачам.

Тепер вони заборонені, знижок немає - і ціни зросли. Але виробники при цьому зекономили - постає логічне питання: куди пішли ці кошти? На здешевлення препаратів? Чи просто у вигляді додаткового прибутку залишилися в компаніях?

- поцікавилась нардеп.

На її думку, відповідь на ці питання повинні надати компетентні органи.

Схожої думки й член профільного парламентського комітету Юрій Заславський. За його словами, сьогодні відбувається фактична перебудова фармацевтичного ринку, і її наслідки наразі для багатьох гравців поки незрозумілі. На думку нардепа, несправедливо, що після скасування маркетингових платежів виробники не знизили відпускні ціни на достатній відсоток.

Вийшла така ситуація, що виробники декларували, що вони сплачують мережам по 60%, що це неправда. Це вони просто створювали ширму проблеми… Коли РНБО заборонило всі ті маркетингові платежі, то відповідно роздрібним мережам виробники перестали сплачувати ці маркетингові платежі. Вони повинні були б взяти і на цю суму зменшити відпускні ціни. Логічно. Вони цього, на жаль… не зробили. Аптечні мережі змушені мінімально дооцінювати свої препарати для того, щоб бути не збитковими, для того, щоб втриматися

- зазначив нардеп у коментарі УНН.

На думку Заславського держава має посилити контроль зокрема й над виробниками, адже саме вони формують до 72% кінцевої вартості ліків.

Чому ми не говоримо про обмеження націнки виробників? Чому ми говоримо тільки про обмеження націнки роздрібного ритейлу?

- зазначив нардеп.

Він додав, що саме виробники сконцентрували головні важелі впливу на фармацевтичний ринок і саме вони можуть як здешевлювати ліки, так і впливати на їхнє здорожчання.