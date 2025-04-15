В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших
Киев • УНН
В Кракове 24-летний украинец, управляя автобусом, врезался в столб и другие авто. Пострадали 19 человек, четверо в тяжелом состоянии. Водителю грозит до 10 лет лишения свободы.
В Кракове (Польша) украинец стал причиной масштабного ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet Krakow.
Детали
Отмечается, что автобус, за рулем которого находился 24-летний украинец, врезался в столб, а затем в дерево, после чего столкнулся с еще несколькими авто. В результате инцидента пострадали 19 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Водителя автобуса также доставили в больницу.
На месте работали несколько пожарных бригад. Прибыло несколько карет скорой помощи и вертолет экстренной медицинской помощи
По предварительным данным, водитель автобуса проехал на красный свет. Экспертиза показала, что он не был в состоянии опьянения.
Украинца могут обвинить в совершении дорожно-транспортной катастрофы, что предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы
Авторы добавляют, что городские власти Кракова заверили, что все обстоятельства ДТП будут тщательно расследованы.
Напомним
Недавно польские правоохранители экстрадировали в Украину военнослужащего, объявленного в международный розыск за ДТП с тяжелыми последствиями. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.
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