В Кракове украинец стал причиной масштабного ДТП: 19 пострадавших

В Кракове (Польша) украинец стал причиной масштабного ДТП. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Onet Krakow.

Детали

Отмечается, что автобус, за рулем которого находился 24-летний украинец, врезался в столб, а затем в дерево, после чего столкнулся с еще несколькими авто. В результате инцидента пострадали 19 человек, четверо из них в тяжелом состоянии. Водителя автобуса также доставили в больницу.

На месте работали несколько пожарных бригад. Прибыло несколько карет скорой помощи и вертолет экстренной медицинской помощи - говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель автобуса проехал на красный свет. Экспертиза показала, что он не был в состоянии опьянения.

Украинца могут обвинить в совершении дорожно-транспортной катастрофы, что предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы - отмечает издание.

Авторы добавляют, что городские власти Кракова заверили, что все обстоятельства ДТП будут тщательно расследованы.

Напомним

Недавно польские правоохранители экстрадировали в Украину военнослужащего, объявленного в международный розыск за ДТП с тяжелыми последствиями. Об этом сообщила пресс-служба Государственного бюро расследований.

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