У Кракові українець спричинив масштабну ДТП: 19 постраждалих
Київ • УНН
У Кракові 24-річний українець, керуючи автобусом, врізався у стовп та інші авто. Постраждало 19 людей, четверо у важкому стані. Водію загрожує до 10 років позбавлення волі.
У Кракові (Польща) українець спричинив масштабне ДТП. Про це повідомляє УНН із посиланням на Onet Krakow.
Деталі
Зазначається, що автобус, за кермом якого перебував 24-річний українець, врізався у стовп, а потм у дерево, після чого зіткнувся з іще кількома авто. В результаті інциденту постраждали 19 осіб, четверо з них у важкому стані. Водія автобуса також доправили до лікарні.
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За попередніми даними, водій автобуса проїхав на червоне світло. Експертиза показала, що він не був у стані сп'яніння.
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Автори додають,що міська влада Кракова запевнила, що всі обставини ДТП будуть ретельно розслідувані.
Нагадаємо
Нещодавно польські правоохоронці екстрадували в Україну військовослужбовця, оголошеного в міжнародний розшук за ДТП з тяжкими наслідками. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.
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