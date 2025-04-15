У Кракові українець спричинив масштабну ДТП: 19 постраждалих

У Кракові (Польща) українець спричинив масштабне ДТП. Про це повідомляє УНН із посиланням на Onet Krakow.

Зазначається, що автобус, за кермом якого перебував 24-річний українець, врізався у стовп, а потм у дерево, після чого зіткнувся з іще кількома авто. В результаті інциденту постраждали 19 осіб, четверо з них у важкому стані. Водія автобуса також доправили до лікарні.

На місці працювали кілька пожежних бригад. Прибуло кілька карет швидкої допомоги та вертоліт екстреної медичної допомоги

За попередніми даними, водій автобуса проїхав на червоне світло. Експертиза показала, що він не був у стані сп'яніння.

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