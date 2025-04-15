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По угоді зі США досягнуто "суттєвого прогресу", очікується меморандум і ратифікація у Раді - Свириденко
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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

У Кракові українець спричинив масштабну ДТП: 19 постраждалих

Київ • УНН

 • 13115 перегляди

У Кракові 24-річний українець, керуючи автобусом, врізався у стовп та інші авто. Постраждало 19 людей, четверо у важкому стані. Водію загрожує до 10 років позбавлення волі.

У Кракові українець спричинив масштабну ДТП: 19 постраждалих

У Кракові (Польща) українець спричинив масштабне ДТП. Про це повідомляє УНН із посиланням на Onet Krakow.

Деталі

Зазначається, що автобус, за кермом якого перебував 24-річний українець, врізався у стовп, а потм у дерево, після чого зіткнувся з іще кількома авто. В результаті інциденту постраждали 19 осіб, четверо з них у важкому стані. Водія автобуса також доправили до лікарні.

На місці працювали кілька пожежних бригад. Прибуло кілька карет швидкої допомоги та вертоліт екстреної медичної допомоги

- йдеться у повідомленні.

За попередніми даними, водій автобуса проїхав на червоне світло. Експертиза показала, що він не був у стані сп'яніння.

Українця можуть звинуватити у скоєнні дорожньо-транспортної катастрофи, що передбачає покарання до 10 років позбавлення волі

- зазначає вилдання.

Автори додають,що міська влада Кракова запевнила, що всі обставини ДТП будуть ретельно розслідувані.

Нагадаємо

Нещодавно польські правоохоронці екстрадували в Україну військовослужбовця, оголошеного в міжнародний розшук за ДТП з тяжкими наслідками. Про це повідомила пресслужба Державного бюро розслідувань.

На столичній Бессарабській площі сталась ДТП: ускладнено рух15.04.25, 21:42 • 6588 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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