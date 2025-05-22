Дохідність облігацій у світі досягла максимуму: уряди США, країн Європи та Японії скорочують витрати

Уряди країн у світі відходять від поточних темпів позичання коштів, на що впливає висока вартість довгострокових запозичень. Поточна тенденція також обмежує здатність підприємств та домогосподарств здійснювати позики та витрачати кошти.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Вартість довгострокових запозичень для основних економік зростає.

Від США до Японії зростає довгострокова вартість запозичень. Причина - інвестори ставлять під сумнів здатність урядів країн ефективно покривати значний бюджетний дефіцит.

Дохідність тридцятирічних облігацій цього тижня перевищила 5% у США. Це близько до зафіксованого у 2007 році найвищого рівня. У Японії дохідність довгострокових облігацій досягнула найвищого рівня з початку ведення обліку в 1999 році.

Інвестори попереджають, що уряди не можуть продовжувати позичати в тих же темпах, коли процентні ставки були близькими до нуля. Уряди низки країн відходять від характерних до останнього часу високих темпів позики коштів.

Вloomberg нагадує і проводить паралель з ситуацією у 1990-х та 2010 роках, коли вартість облігацій зросла, уряди були змушені скорочувати витрати.

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Зростання вартості запозичень створює "хвильовий ефект", вищі ставки впливають на можливості підприємств та домогосподарств. Надії на послаблення монетарної політики поки примарні.

Раптове зростання дохідності 30-річних казначейських облігацій США в середу спровокувало розпродаж американських акцій. Індекс S&P 500 впав на 1,6%, що стало найбільшим падінням за місяць.

Тим часом у США корегують план запровадження митних тарифів на тлі "нестабільного" ринку облігацій. Також американські законодавці обговорюють подальші податкові скорочення.

Moody's Ratings позбавило уряд Трампа найвищого кредитного рейтингу. За даними Бюджетного управління Конгресу США:

Сума непогашених казначейських зобов'язань злетіла з 4,5 трильйонів доларів у 2007 році до майже 30 трильйонів доларів сьогодні,