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Україна передала росіянам список на обмін у форматі "1000 на 1000" - ГУР
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Дохідність облігацій у світі досягла максимуму: уряди США, країн Європи та Японії скорочують витрати

Київ • УНН

 • 724 перегляди

Уряди змушені скорочувати витрати через високу вартість довгострокових запозичень. Також зростання ставок впливає на кредитування підприємств та домогосподарств. Їхні можливості обмежуються.

Дохідність облігацій у світі досягла максимуму: уряди США, країн Європи та Японії скорочують витрати

Уряди країн у світі відходять від поточних темпів позичання коштів, на що впливає висока вартість довгострокових запозичень. Поточна тенденція також обмежує здатність підприємств та домогосподарств здійснювати позики та витрачати кошти.

Передає УНН із посиланням на Вloomberg.

Деталі

Вартість довгострокових запозичень для основних економік зростає.

Від США до Японії зростає довгострокова вартість запозичень. Причина - інвестори ставлять під сумнів здатність урядів країн ефективно покривати значний бюджетний дефіцит.

Дохідність тридцятирічних облігацій цього тижня перевищила 5% у США. Це близько до зафіксованого у 2007 році найвищого рівня. У Японії дохідність довгострокових облігацій досягнула найвищого рівня з початку ведення обліку в 1999 році.

Інвестори попереджають, що уряди не можуть продовжувати позичати в тих же темпах, коли процентні ставки були близькими до нуля. Уряди низки країн відходять від характерних до останнього часу високих темпів позики коштів.

Вloomberg нагадує і проводить паралель з ситуацією у 1990-х та 2010 роках, коли вартість облігацій зросла, уряди були змушені скорочувати витрати. 

Єврокомісія погіршила прогноз зростання економіки України19.05.25, 14:57 • 7306 переглядiв

Зростання вартості запозичень створює "хвильовий ефект", вищі ставки впливають на можливості підприємств та домогосподарств. Надії на послаблення монетарної політики поки примарні. 

У центрі уваги - Вашингтон, де знаходиться найбільший позичальник  

Раптове зростання дохідності 30-річних казначейських облігацій США в середу спровокувало розпродаж американських акцій. Індекс S&P 500 впав на 1,6%, що стало найбільшим падінням за місяць.

Тим часом у США корегують план запровадження митних тарифів на тлі "нестабільного" ринку облігацій. Також американські законодавці обговорюють подальші податкові скорочення.

Показник кредитоспроможності позичальника 

Moody's Ratings позбавило уряд Трампа найвищого кредитного рейтингу. За даними Бюджетного управління Конгресу США:

Сума непогашених казначейських зобов'язань злетіла з 4,5 трильйонів доларів у 2007 році до майже 30 трильйонів доларів сьогодні,

- інформує видання. 

При цьому співвідношення загального державного боргу США до розміру економіки зросло з приблизно з 35% у 2007 році до 100% зараз, додає Вloomberg.

Нагадаємо

Єврокомісія знижує оцінки зростання блоку у 2025 році через наслідки мит Трампа. Єврозона зросте лише на 0,9 %, а ЄС – на 1,1 % цього року, згідно з щорічним весняним прогнозом Комісії.

Позитивні банківські тенденції: кредитування бізнесу та позики населенню зростають - НБУ 20.05.25, 10:54 • 2592 перегляди

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

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