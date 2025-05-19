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Єврокомісія погіршила прогноз зростання економіки України

Київ • УНН

 • 202 перегляди

Єврокомісія погіршила прогноз зростання ВВП України до 2% у 2025 році через атаки на інфраструктуру. Очікується, що інфляція зросте до 12,6% через подорожчання енергії.

Єврокомісія погіршила прогноз зростання економіки України

Європейська комісія погіршила прогноз зростання ВВП України до 2% у 2025 році та до 4,7% - у 2026 році, пише УНН з посиланням на новий звіт.

Деталі

Як зазначили у Єврокомісії, у той час як економіка України продовжувала демонструвати стійкість до агресивної війни росії, імпульс зростання послабився в другій половині 2024 року через посилення атак на критично важливу інфраструктуру, що призвело до порушення енергопостачання та збільшення витрат на виробництво.

На тлі того, як війна продовжує завдавати значний тиск на виробничі потужності та бізнес-настрої, прогнозується подальше сповільнення зростання до 2,0% у 2025 році, перш ніж відскочити до 4,7% у 2026 році, оскільки передбачається, що зусилля з ранньої реконструкції закріпляться.

Прогнозується, що інфляція зросте до 12,6% у 2025 році через різке зростання витрат на енергоносії та робочу силу, а потім послабиться у 2026 році, оскільки тиск з боку пропозиції зменшиться. Очікується, що постійні потреби у видатках утримають державний дефіцит на високому рівні протягом прогнозованого періоду.

Доповнення

Восени 2024 року у Єврокомісії прогнозували зростання ВВП України на рівні 2,8% у 2025 році та 5,9% у 2026 році.

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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