Еврокомиссия ухудшила прогноз роста экономики Украины

Европейская комиссия ухудшила прогноз роста ВВП Украины до 2% в 2025 году и до 4,7% - в 2026 году, пишет УНН со ссылкой на новый отчет.

Детали

Как отметили в Еврокомиссии, в то время как экономика Украины продолжала демонстрировать устойчивость к агрессивной войне россии, импульс роста ослаб в второй половине 2024 года из-за усиления атак на критически важную инфраструктуру, что привело к нарушению энергоснабжения и увеличению затрат на производство.

На фоне того, как война продолжает оказывать значительное давление на производственные мощности и бизнес-настроения, прогнозируется дальнейшее замедление роста до 2,0% в 2025 году, прежде чем отскочить до 4,7% в 2026 году, поскольку предполагается, что усилия по ранней реконструкции закрепятся.

Прогнозируется, что инфляция вырастет до 12,6% в 2025 году из-за резкого роста затрат на энергоносители и рабочую силу, а затем ослабнет в 2026 году, поскольку давление со стороны предложения уменьшится. Ожидается, что постоянные потребности в расходах удержат государственный дефицит на высоком уровне в течение прогнозируемого периода.

Дополнение

Осенью 2024 года в Еврокомиссии прогнозировали рост ВВП Украины на уровне 2,8% в 2025 году и 5,9% в 2026 году.