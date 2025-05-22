Доходность облигаций в мире достигла максимума: правительства США, стран Европы и Японии сокращают расходы

Правительства стран в мире отходят от текущих темпов заимствования средств, на что влияет высокая стоимость долгосрочных заимствований. Текущая тенденция также ограничивает способность предприятий и домохозяйств осуществлять займы и тратить средства.

Передает УНН со ссылкой на Вloomberg.

Стоимость долгосрочных заимствований для основных экономик растет.

От США до Японии растет долгосрочная стоимость заимствований. Причина - инвесторы ставят под сомнение способность правительств стран эффективно покрывать значительный бюджетный дефицит.

Доходность тридцатилетних облигаций на этой неделе превысила 5% в США. Это близко к зафиксированному в 2007 году наивысшему уровню. В Японии доходность долгосрочных облигаций достигла наивысшего уровня с начала ведения учета в 1999 году.

Инвесторы предупреждают, что правительства не могут продолжать занимать в тех же темпах, когда процентные ставки были близки к нулю. Правительства ряда стран отходят от характерных до последнего времени высоких темпов займа средств.

Вloomberg напоминает и проводит параллель с ситуацией в 1990-х и 2010 годах, когда стоимость облигаций выросла, правительства были вынуждены сокращать расходы.

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Рост стоимости заимствований создает "волновой эффект", более высокие ставки влияют на возможности предприятий и домохозяйств. Надежды на ослабление монетарной политики пока призрачны.

Внезапный рост доходности 30-летних казначейских облигаций США в среду спровоцировал распродажу американских акций. Индекс S&P 500 упал на 1,6%, что стало самым большим падением за месяц.

Тем временем в США корректируют план введения таможенных тарифов на фоне "нестабильного" рынка облигаций. Также американские законодатели обсуждают дальнейшие налоговые сокращения.

Moody's Ratings лишило правительство Трампа наивысшего кредитного рейтинга. По данным Бюджетного управления Конгресса США:

Сумма непогашенных казначейских обязательств взлетела с 4,5 триллионов долларов в 2007 году до почти 30 триллионов долларов сегодня,