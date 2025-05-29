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Суд США приостановил действие большинства импортных тарифов Трампа

Киев • УНН

 • 184 просмотра

Суд в Нью-Йорке приостановил действие решения Трампа об импортных пошлинах в отношении Китая, Мексики и Канады. Это вызвало положительную реакцию на финансовых рынках.

Суд США приостановил действие большинства импортных тарифов Трампа

Коллегия из трех судей Суда международной торговли США в Нью-Йорке приостановила действие решения президента США Дональда Трампа о введении новых импортных тарифов. Об этом сообщает УНН со ссылкой на CNN.

Детали

Отмечается, что судебное решение, в частности, касается "глобальных тарифов" Трампа, которые он ввел 2 апреля и назвал это "Днем освобождения", а также импортных пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады, направленных на борьбу с ввозом фентанила в Соединенные Штаты.

Решение останавливает 30% пошлины Трампа на Китай, его 25% пошлины на некоторые товары, импортируемые из Мексики и Канады, и 10% универсальные пошлины на большинство товаров, поступающих в Соединенные Штаты. Однако это не влияет на 25% тарифы на автомобили, автозапчасти, сталь и алюминий

- уточняет издание.

СМИ указывает, что решение суда вызвало положительную реакцию на финансовых рынках. Так, фьючерсы на индексы Dow, S&P 500 и Nasdaq показали рост на 1,1–1,6%.

Издание также напоминает, что иск был подан в апреле либертарианской правозащитной группой Liberty Justice Center, которая представляла интересы продавца вина VOS Selections и четырех малых предприятий. Они утверждали, что им был нанесен серьезный ущерб из-за новых тарифов.

Напомним

2 апреля президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин для отдельных стран, в частности Китая - 34%, ЕС - 20%, Великобритании - 20%.

9 апреля глава Белого дома объявил 90-дневную паузу, оставив в силе 10-процентные тарифы на большинство товаров, поступающих в Соединенные Штаты.

Введение новых тарифов США повлекло за собой падение финансовых рынков, обвал мировых акций и рост спроса на защитные активы.

Трамп отложил введение 50% пошлины на торговлю с ЕС до 9 июля26.05.25, 04:05 • 4282 просмотра

Вадим Хлюдзинский

Вадим Хлюдзинский

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