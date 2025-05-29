Суд США приостановил отмену импортных пошлин Трампа: детали решения
Киев • УНН
Апелляционный суд восстановил действие пошлин, введенных администрацией Трампа. У истцов есть время до 5 июня подать позицию относительно приостановления, а у правительства США – до 9 июня.
Апелляционный суд федерального округа США приостановил решение по импортным пошлинам, введенным администрацией Дональда Трампа, восстановив их действие. Об этом сообщается на сайте суда, информирует УНН.
Детали
В постановлении отмечается, что истцы, оспаривающие введение тарифов, должны представить свою позицию по приостановлению до 5 июня.
Также указывается, что правительство США сможет подать свой ответ на позицию до 9 июня, после чего апелляционный суд может продлить приостановление решения по тарифам.
Напомним
Накануне коллегия из трех судей Суда международной торговли США в Нью-Йорке приостановила действие решения президента США Дональда Трампа о введении новых импортных тарифов.
Судебное решение, в частности, касается "глобальных тарифов" Трампа, которые он ввел 2 апреля и назвал это "Днем освобождения", а также импортных пошлин в отношении Китая, Мексики и Канады, направленных на борьбу с ввозом фентанила в Соединенные Штаты.
2 апреля президент США Дональд Трамп заявил о введении новых пошлин для отдельных стран, в частности Китая - 34%, ЕС - 20%, Великобритании - 20%.
9 апреля глава Белого дома объявил 90-дневную паузу, оставив в силе 10-процентные тарифы на большинство товаров, поступающих в Соединенные Штаты.
Введение новых тарифов США повлекло за собой падение финансовых рынков, обвал мировых акций и рост спроса на защитные активы.
Тарифы Трампа неоднозначно повлияют на рынок электромобилей — The New York Times 27.04.25, 19:34 • 8810 просмотров