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Тарифы Трампа неоднозначно повлияют на рынок электромобилей — The New York Times

Киев • УНН

 • 332 просмотра

Новые тарифы могут привести к удорожанию аккумуляторов и компонентов, что приведет к росту популярности китайских производителей. Цены на Tesla и некоторые модели могут вырасти не так сильно.

Тарифы Трампа неоднозначно повлияют на рынок электромобилей — The New York Times

Тарифы президента США Трампа на импортные автомобили и автозапчасти могут замедлить рост цен на электромобили. Об этом сообщает The New York Times, передает УНН.

Детали

Вместе с тем, эти тарифы также могут пойти на пользу некоторым электрическим моделям, произведенным в Соединенных Штатах, таким как Tesla Model Y или Volkswagen ID.4.

Электромобили станут еще дороже, но цены на Tesla и некоторые другие модели могут не вырасти так сильно, как цены на некоторые обычные автомобили. Эти модели имеют наименьшее количество импортных частей, а следовательно, наименее уязвимы к тарифам, говорится в публикации.

Однако тарифы могут привести к резкому росту стоимости аккумуляторов и других компонентов. Это может привести к росту популярности продукции китайских производителей.

Как отмечает The New York Times, из-за повышения цен некоторые поставщики запчастей к автомобилям рискуют обанкротиться, что приведет к серьезному дефициту материалов. Кроме того, сырье, используемое для производства электромобилей, поставляется в США из других стран, включая Китай и Мексику, а тарифы Трампа могут негативно повлиять на процесс создания новых моделей.

Трамп отсрочил тарифы: акции Apple и других технологических компаний выросли14.04.25, 12:00 • 3681 просмотр

Евгений Устименко

Евгений Устименко

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