ЕС готов принять 10% "тарифы Трампа", но требует уступок

Европа может принять односторонние 10% универсальные тарифы Дональда Трампа, но хочет уступок в отношении отраслевых тарифов.

Передает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Детали

Переговоры между Соединенными Штатами и Европейским Союзом по согласованию уровня таможенных пошлин продолжаются. Недавно стало известно, что Европейский Союз готов принять торговое соглашение с США, которое включает 10% универсальный таможенный тариф на многие товары его экспорта. Но в ЕС выразили желание, чтобы США обязались снизить ставки в ключевых секторах.

Источники, опрошенные Bloomberg, указывают на то, что ЕС в своей просьбе к США рассматривает квоты и снижение таможенных тарифов на автомобили и автозапчасти. Также в фокусе внимания в контексте "снижения тарифов":

пошлины на сталь и алюминий;

фармацевтические препараты;

алкоголь;

полупроводники;

коммерческая авиация.

Чтобы заключить торговое соглашение с Дональдом Трампом, у ЕС есть время до 9 июля. Это период до того, как пошлины на почти весь экспорт Европейского блока в США вырастут до 50%. Напомним, президент США ввел тарифы почти на всех своих торговых партнеров. Трамп ранее заявил, что хочет "вернуть отечественное производство"; Трамп отмечал, что ему нужно оплатить продолжение снижения налогов и "не дать другим странам воспользоваться преимуществами США", - пишет Bloomberg.

Напомним

Трамп заявил, что названный ранее, как крайний срок 9 июля для торговли с ЕС, не является фиксированной датой.

Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении пошлин на импорт стали до 50%, удовлетворив требования руководителей отрасли. Ранее в марте была введена 25% пошлина на импорт стали.