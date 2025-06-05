Трамп заявив, що США "сподіваються" укласти угоду з ЄС
Київ • УНН
Президент США Дональд Трамп позитивно висловився щодо потенційної торговельної угоди з Європейським Союзом. Трамп сподівається на угоду, інакше США запровадять мита.
Президент США Дональд Трамп у четвер під час зустрічі в Білому домі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом позитивно висловився щодо потенційної торговельної угоди з Європейським Союзом, передає УНН із посиланням на CNN.
"У нас буде хороша торговельна угода", – сказав Трамп.
"Я думаю, що це здебільшого визначатиме Європейський Союз, але ви є дуже важливою його частиною, тому ви будете залучені", – сказав Трамп Мерцу.
Трамп відклав введення 50% мита на торгівлю з ЄС до 9 липня26.05.25, 04:05 • 4330 переглядiв
Основні мита Трампа на ЄС, включаючи загрозу 50% мита, були відкладені до 9 липня.
Президент сказав, що "сподіваємося", що буде торговельна угода, або Сполучені Штати "запровадять мита".
"Я маю на увазі, що я не проти мит, або ми укладемо угоду щодо торгівлі, і, гадаю, саме це ми обговорюємо", – сказав він.
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Оптимістичні зауваження Трампа пролунали через кілька годин після того, як президент окремо провів телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном.
Інвестори та економісти були стурбовані впливом торговельної війни президента США. Останніми тижнями Волл-стріт почала робити ставки на те, що Трамп відступить від своїх найагресивніших погроз щодо торговельної війни.