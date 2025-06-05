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Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине
16:58 • 11376 просмотра

Трамп о введении санкций против рф: будем "очень жесткими" в случае затягивания войны в Украине

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Трамп заявил, что США "надеются" заключить соглашение с ЕС

Киев • УНН

 • 766 просмотра

Президент США Дональд Трамп положительно высказался относительно потенциального торгового соглашения с Европейским Союзом. Трамп надеется на соглашение, иначе США введут пошлины.

Трамп заявил, что США "надеются" заключить соглашение с ЕС

Президент США Дональд Трамп в четверг во время встречи в Белом доме с канцлером Германии Фридрихом Мерцем положительно высказался относительно потенциального торгового соглашения с Европейским Союзом, передает УНН со ссылкой на CNN.

"У нас будет хорошая торговая сделка", – сказал Трамп.

"Я думаю, что это в основном будет определять Европейский Союз, но вы являетесь очень важной его частью, поэтому вы будете вовлечены", – сказал Трамп Мерцу.

Трамп отложил введение 50% пошлины на торговлю с ЕС до 9 июля26.05.25, 04:05 • 4330 просмотров

Основные пошлины Трампа на ЕС, включая угрозу 50% пошлины, были отложены до 9 июля. 

Президент сказал, что "надеемся", что будет торговое соглашение, или Соединенные Штаты "введут пошлины".

"Я имею в виду, что я не против пошлин, или мы заключим соглашение о торговле, и, думаю, именно это мы обсуждаем", – сказал он.

Добавим

Оптимистичные замечания Трампа прозвучали через несколько часов после того, как президент отдельно провел телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином.

Инвесторы и экономисты были обеспокоены влиянием торговой войны президента США. В последние недели Уолл-стрит начала делать ставки на то, что Трамп отступит от своих самых агрессивных угроз относительно торговой войны.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Экономикаполитика
Белый дом
Дональд Трамп
Европейский Союз
Германия
Си Цзиньпин
Китай
Соединённые Штаты
Brent Oil
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