Трамп заявил, что США "надеются" заключить соглашение с ЕС

Президент США Дональд Трамп в четверг во время встречи в Белом доме с канцлером Германии Фридрихом Мерцем положительно высказался относительно потенциального торгового соглашения с Европейским Союзом, передает УНН со ссылкой на CNN.

"У нас будет хорошая торговая сделка", – сказал Трамп.

"Я думаю, что это в основном будет определять Европейский Союз, но вы являетесь очень важной его частью, поэтому вы будете вовлечены", – сказал Трамп Мерцу.

Трамп отложил введение 50% пошлины на торговлю с ЕС до 9 июля

Основные пошлины Трампа на ЕС, включая угрозу 50% пошлины, были отложены до 9 июля.

Президент сказал, что "надеемся", что будет торговое соглашение, или Соединенные Штаты "введут пошлины".

"Я имею в виду, что я не против пошлин, или мы заключим соглашение о торговле, и, думаю, именно это мы обсуждаем", – сказал он.

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Оптимистичные замечания Трампа прозвучали через несколько часов после того, как президент отдельно провел телефонный разговор с президентом Китая Си Цзиньпином.

Инвесторы и экономисты были обеспокоены влиянием торговой войны президента США. В последние недели Уолл-стрит начала делать ставки на то, что Трамп отступит от своих самых агрессивных угроз относительно торговой войны.