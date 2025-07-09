Таможенная война Трампа с ЕС: чем завершится и как это повлияет на Украину

9 июля должен был истечь объявленный президентом США Дональдом Трампом 90-дневный срок отсрочки повышения пошлин на импорт из многих стран мира, в частности для стран Европейского союза. Однако американский лидер отложил повышение торговых пошлин на импорт из Европейского Союза и некоторых других стран до 1 августа. В комментарии УНН член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук и экономист Александр Охрименко рассказали, решится ли Трамп все же ввести пошлины для ЕС, кто от этого выиграет, и что ожидает Украину.

Причины таможенной войны США и ЕС и отсрочка новых тарифов до 9 июля

В апреле президент США Дональд Трамп объявил о введении новых пошлин для отдельных стран, в частности Китая - 34%, ЕС - 20%, Великобритании - 20%.

Позже Трамп заявил об отсрочке введения пошлин против ЕС до 9 июля, однако вчера, 8 июля, стало известно, что Трамп подпишет указ об отсрочке введения тарифов в отношении других стран с 9 июля до 1 августа, что должно дать больше времени для заключения торговых соглашений.

Трамп вводит новые импортные пошлины для ряда стран с 1 августа: кто попал в список

Игорь Гарбарук в комментарии УНН отметил, что идея Трампа по введению пошлин, в частности против ЕС, была "святая" - это поддержка американских производителей, поддержка собственного рынка за счет других стран.

Трамп в голову "вбил" о том, что в американской экономике огромный торговый дефицит, отрицательное торговое сальдо и соответственно, чтобы "защитить" собственных производителей, была начата эта тарифная война, таможенная война всех против всех. США против всех. На самом деле мир не живет по таким законам - отметил Гарбарук.

Он подчеркнул, что на сегодня, если сформировано производство в Китае, или в Канаде, или в Мексике, то просто так взять и его перенести в Соединенные Штаты за короткий период - невозможно.

"Поэтому фактически, это было такое заявление Трампа относительно пошлин в его стиле "Я лучший, я умнейший, я могу всех переломить через колено", но это ему не удается и не удалось. Поэтому постоянно идут эти отсрочки. Там одно число, второе, третье. Фактически ситуация заключается в том, что заявление было сделано максимально громкое. Все фондовые рынки тряхнуло по полной программе, но при этом при всем мы прекрасно понимаем, что заявления могут быть разными, нужно смотреть на реальные дела. К чему это приведет. Я удивлен, что на уровне президента США, страны, которая формирует четверть всего мирового ВВП, могли стать такие вещи", - добавляет Гарбарук.

Трамп пригрозил дополнительными 10% пошлин странам за присоединение к "антиамериканской политике" БРИКС

Александр Охрименко подчеркнул, что причины таможенной войны США и ЕС очень глубоки.

"Да, когда-то действительно США был мировым экспортером, но это было очень давно, 50-60-е годы. Где-то начиная с 60-х тенденция начала меняться, в 70-х ускорилась, а действительно на сегодняшний момент евросообщество больше экспортирует в США, чем покупает США. Но это связано с тем, что такая модель экономики. И то обстоятельство, что Трамп пытается ее поломать - это просто глупость полная. Почему отсрочили? Ну, скорее всего, вообще внедрять никто ничего не будет. Просто на сегодняшний момент, уже все поняли, что Трамп - это просто "трепло", который не разбирается ни в экономике, ни в чем, любит "потрепаться". Как результат, происходят разные эти события. И он уже как бы методом запугивания что-то пытается сделать. Хотя я еще раз обращаю внимание, без экспорта из ЕС, США существовать не может. Поэтому, если обложить пошлиной, то это будет в первую очередь удар по экономике США", - говорит Охрименко.

В то же время он подчеркивает, что на 100% нельзя сказать, что Трамп все же введет дополнительные пошлины на ЕС, однако, по словам эксперта, он может ввести пошлины на второстепенные товары из ЕС, которые не имеют никакого значения для внешней торговли, как было с Канадой и с Мексикой, когда президент США ввел пошлины против этих стран, а затем сделал кучу исключений.

Трамп заявил, что подписал письма о пошлинах в 12 стран

Возможные решения США после окончания срока отсрочки

Как пояснил Гарбарук, ЕС при экспорте товаров в США платит дополнительную пошлину в 10%, однако, по его словам, после введения дополнительных пошлин на ЕС в 50%, Европейский союз ответит зеркально.

Будут абсолютно зеркальные станции, как со стороны европейских стран, как со стороны Китая и всех других стран, к которым будут введены эти санкции. Потому что никто себе не позволит так вот склонить голову и все. Насколько я понимаю, то у Трампа была надежда на то, что он будет вводить санкции максимальные для всех, лидеры стран склонят голову и скажут: "Да, мы согласны". Рынок США это крупнейший рынок в мире. Это четверть мирового ВВП. Но при этом при всем, противоречить собственным интересам, я думаю, что ни одна страна не будет - отмечает Гарбарук.

Трамп лично решит судьбу таможенных переговоров после 9 июля

По его словам, в случае все же введения пошлин на страны ЕС, победителей от этого не будет.

"Будет разбалансирована общемировая система торгов. В целом она будет разбалансирована. Торговые войны они ей ни к чему хорошему не приведут. Фактически они приведут к тому, что те же огромные контейнеровозы из Китая, из Индии будут приходить полупустыми или вообще пустыми и, соответственно, это все приведет только к тому, что цель в поддержке американских производителей обернется к тому, что продукция самих американских производителей очень сильно подорожает, потому что то сырье, которое они покупали, например, другие комплектующие, в том же Китае или в Индии, или в других странах, они же обложены пошлиной, и, соответственно, она будет дороже. Я считаю, что от этого никто не выиграет. Единственный, кто в этой "войне" сможет выиграть, это тот, кто будет заниматься контрабандой. То есть черный рынок будет выигрывать", - отметил Гарбарук.

ЕС готов принять 10%-ые "тарифы Трампа", но требует уступок

Потенциальное влияние торгового конфликта на экономику Украины

Гарбарук подчеркивает, что экономика Украины связана с экономикой США на недостаточно большую величину, однако пошлины Трампа будут иметь влияние на производителей металлов: стали, алюминия и т.д.

Это будет иметь какое-то определенное влияние, но сказать, что это как-то катастрофически повлияет для нас, для Украины, я не считаю, что это будет иметь какое-то существенное влияние. Безусловно, что мы ожидали другой реакции, что для Украины, учитывая, что она в состоянии войны с агрессором, мы бы ожидали, чтобы США отнесли украинские компании к беспошлинной торговле. Приобщать их наоборот, чтобы они развивались. Но для сегодняшней администрации Белого дома важнее их собственные экономические интересы, чем политические и отстаивание тех демократических принципов, о которых мы всегда с вами слышали от практически всех администраций в Белом доме - добавляет Гарбарук.

Охрименко также считает, что хоть и Украина действительно много экспортирует в ЕС, однако пошлины Трампа против ЕС сильно не повлияют на Украину.

"Почему? Что мы экспортируем в евросообщество? Как правило, сырье, агропродукцию, руду экспортируем, частично металл. На нас больше влияет эти вот запреты связанные с экспортом продуктов питания в евросообщество, потому что то, что мы экспортируем, это потребляет ЕС, не США. И для нас, действительно эти квоты, ограничения, они действительно нам мешают. Просто мы на сегодняшний момент, что экспортируем в евросообщество, это больше потребляется само евросообщество" ,- отметил Охрименко.

Трамп заявил, что США "надеются" заключить соглашение с ЕС

Последствия для украинского экспорта и торговых отношений с ЕС

Охрименко напоминает, что ЕС отменял для Украины товарный безвиз, что плохо для самой Украины. "Для нас важнейший экспорт в ЕС - это продукты питания. Не руда, не металл, это все носит такой вспомогательный характер. Мы даже мебель экспортируем, есть такое. Продукцию машиностроения тоже экспортируем. И для нас действительно более важно, чтобы мы расширили квоты, сняли ограничения, расширили возможность для экспорта большего набора продуктов питания. Это действительно очень важно. Но это больше зависит от евросообщества, чем от их взаимоотношений с США. Это немножко другое", - объясняет эксперт.

Трамп удвоил пошлины на импорт стали в США

Он подчеркивает, что из-за прекращения товарного безвиза, торговля в ЕС из Украины уменьшится, но это не означает, что ее вообще не будет.

Раньше мы могли продавать кукурузу в ЕС вообще без пошлины, полностью. Сейчас только в рамках лимита. Не скажу, что оно очень большое, но и не маленькое. И действительно это будет влиять. Украина довольно много экспортирует меда в ЕС. И для нас очень важно, чтобы там пошлины не было. С пошлиной получается дороговато и для наших пчеловодов это действительно не очень выгодно - отмечает экономист.

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня