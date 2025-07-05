Трамп заявил, что подписал письма о пошлинах в 12 стран

Президент США Дональд Трамп заявил, что подписал письма для 12 стран, в которых изложены уровни пошлин, которые должны уплачиваться за товары, экспортируемые в США. Об этом Трамп сказал журналистам на борту Air Force One, сообщает Reuters, передает УНН.

Детали

"Я подписал несколько писем, и они выйдут в понедельник, вероятно, в двенадцать. Разные суммы денег, разные суммы тарифов", - сказал Трамп.

В то же время он отказался назвать страны, о которых идет речь. Сообщается, что речь идет о 12 странах.

"В условиях глобальной торговой войны, которая перевернула финансовые рынки и вызвала борьбу среди политиков за защиту своих экономик, Трамп в апреле объявил о 10% базовой тарифной ставке и дополнительных суммах для большинства стран, некоторые из которых достигают 50%. Однако впоследствии все тарифы, кроме 10%, были приостановлены на 90 дней, чтобы дать больше времени для переговоров по заключению соглашений. Этот период заканчивается 9 июля, хотя ранее в пятницу Трамп заявил, что тарифы могут быть еще выше - до 70% - и большинство из них вступят в силу 1 августа", - отмечает издание.

Напомним

Дональд Трамп объявил о заключении торгового соглашения с Вьетнамом, которое предусматривает 20% пошлину для Вьетнама на товары в США и 40% на перевалку. В обмен Вьетнам предоставит США полный доступ к своим рынкам с нулевым тарифом.