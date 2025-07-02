Трамп уклав торговельну угоду з В'єтнамом: деталі співпраці
Київ • УНН
Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з В'єтнамом, яка передбачає 20% мито для В'єтнаму на товари до США та 40% на перевалку. В обмін В'єтнам надасть США повний доступ до своїх ринків з нульовим тарифом.
Президент США Дональд Трамп заявив, що уклав торговельну угоду з В'єтнамом, передає УНН.
Для мене велика честь оголосити, що я щойно уклав торговельну угоду з Соціалістичною Республікою В'єтнам після розмови з То Ламом, шановним генеральним секретарем Комуністичної партії В'єтнаму
За словами американського лідера, це буде Велика угода про співпрацю між двома країнами.
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Умови полягають у тому, що В'єтнам сплачуватиме Сполученим Штатам 20% мито на будь-які товари, що надсилаються на нашу територію, та 40% мито на перевалку. Натомість В'єтнам зробить те, чого ніколи раніше не робив, - надасть Сполученим Штатам Америки ПОВНИЙ ДОСТУП до своїх ринків для торгівлі. Іншими словами, вони "ВІДКРИЮТЬ СВІЙ РИНОК ДЛЯ СПОЛУЧЕНИХ ШТАТІВ", що означає, що ми зможемо продавати нашу продукцію у В'єтнамі за НУЛЬОВИМ тарифом
На думку американського лідера, позашляховик або, як його іноді називають, автомобіль з великим двигуном, який так добре зарекомендував себе в Сполучених Штатах, стане чудовим доповненням до різних лінійок продуктів у В'єтнамі.
Співпраця з генеральним секретарем То Ламом, яку я особисто мав, була справжнім задоволенням. Дякую за вашу увагу до цього питання!
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