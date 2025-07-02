Трамп уклав торговельну угоду з В'єтнамом: деталі співпраці

Дональд Трамп оголосив про укладення торговельної угоди з В'єтнамом, яка передбачає 20% мито для В'єтнаму на товари до США та 40% на перевалку. В обмін В'єтнам надасть США повний доступ до своїх ринків з нульовим тарифом.