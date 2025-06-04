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Канада утримається від підвищення мит на американський експорт в надії переконати США припинити митний шантаж - Bloomberg

Київ • УНН

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Прем'єр-міністр Канади заявив, що країна не буде одразу реагувати на підвищення мит США на сталь та алюміній. Уряд бере час на розгляд відповіді на дії США.

Канада утримається від підвищення мит на американський експорт в надії переконати США припинити митний шантаж - Bloomberg

Прем'єр-міністр Канади Марк Карні заявив, що його країна не відреагує негайно на подвоєння адміністрацією очільника Білого дому Дональда Трампа мит на сталь та алюміній. Карні зазначив, що офіційні особи ведуть "інтенсивні обговорення" торговельних відносин між країнами, повідомляє Bloomberg, пише УНН.

Ці обговорення тривають

– сказав канадський лідер журналістам у середу вранці в Оттаві.

Деталі

Він додав, що уряд "знайде деякий час", щоб розглянути свою реакцію на останній крок США щодо підвищення мит на метали іноземного виробництва до 50%.

Домінік Леблан, відповідальний за торговельні переговори з США в кабінеті Карні, у вівторок був у Вашингтоні на зустрічі з міністром торгівлі Говардом Лутніком. Це була його друга поїздка до столиці США за останні два тижні.

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Карні назвав підвищені мита "невиправданими, незаконними, поганими для американських робітників, поганими для американської промисловості та, звичайно, для канадської промисловості також".

Тим не менш, його пауза щодо заходів у відповідь на рішення США є зміною підходу, порівняно з політикою його попередника Джастіна Трюдо, який зазвичай реагував на будь-які нові мита Трампа, негайно оголошуючи відповідні контрмита на товари американського виробництва. У березні уряд Трюдо відповів 25% митами на американську продукцію вартістю близько 60 мільярдів канадських доларів (43,9 мільярда доларів США), включаючи широкий асортимент сталевих та алюмінієвих виробів.

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Відтоді Карні звільнив деякі з цих товарів від контрмит. У квітні уряд оголосив про шестимісячне призупинення імпортних мит на деякі товари, що використовуються у виробництві та в критично важливих секторах, таких як охорона здоров'я та громадська безпека.

Проте така політика Карні вже стикається з тиском у Канаді, де від нього вимагають, щоб уряд швидко відповів на нове підвищення мит президентом Трампом. Прем'єр-міністр провінції Онтаріо Дуг Форд закликав національний уряд підвищити контртарифи, тоді як найбільша профспілка приватного сектору країни заявила, що хоче бачити "негайні та рішучі" дії.

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Ці тарифи вбивають інвестиції в наші сталеливарний, алюмінієвий та автомобільний сектори, і ми вже бачимо наслідки у втраті робочих місць та економічній нестабільності

– сказав канадський лідер журналістам у середу вранці в Оттаві.

Згідно з даними MEPS International, Канада є найбільшим іноземним постачальником сталі до США, що становить близько 6% споживання країни у 2024 році. Вона має набагато більший вплив на виробництво алюмінію та є найбільшим іноземним продавцем алюмінію, що споживається в США.

Доповнення

Уряд Канади планує збільшити витрати на оборону, щоб захистити суверенітет. Канада відстає від цільового показника НАТО у 2% ВВП, що робить її порушником в альянсі.

Павло Зінченко

Павло Зінченко

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