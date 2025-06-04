Трамп офіційно подвоїв мита на імпорт алюмінію і сталі до 50%

Президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп підписав указ про підвищення імпортних тарифів на сталь і алюміній - з 25% до 50%. Нові мита набудуть чинності 4 червня. Про це інформує УНН з посиланням на сайт Білого дому.

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Зазначається, що це рішення спрямоване на протидію недобросовісним торговельним практикам, які, на думку Вашингтона, створюють загрозу національній безпеці.

Розглянувши поточну інформацію, нещодавно надану міністром, серед іншого, я визначив, що необхідно підвищити раніше встановлені тарифи на сталь та алюміній, щоб скоригувати імпорт сталевих та алюмінієвих виробів та похідних від них виробів, щоб такий імпорт не загрожував національній безпеці - йдеться в указі.

У документі Трамп нагадує про початкове підвищення мит на ввезення сталі та алюмінію до 25%.

Підвищення мит стосується металів, що використовуються у виробництві широкого спектру товарів - від кухонного приладдя й пакувальних матеріалів до деталей автомобілів та промислового обладнання.

Глава Білого дому зазначив, що повноваженнями, наданими йому "Конституцією та законами Сполучених Штатів Америки", він підвищує мита на ввезення алюмінію і сталі з 25% до 50%.

Ці зміни "набувають чинності стосовно товарів, ввезених для споживання або вивезених зі складу для споживання, з 00:01 за східним літнім часом 4 червня 2025 року або пізніше, і залишаються чинними, якщо такі дії не будуть прямо скасовані, змінені або припинені".

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп оголосив про збільшення мит на імпорт сталі до 50%, задовольнивши вимоги керівників галузі. Раніше у березні було введено 25% мита на імпорт сталі.

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