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Нью-Йорк Таймс

Трамп официально удвоил пошлины на импорт алюминия и стали до 50%

Киев • УНН

 • 716 просмотра

Президент США Дональд Трамп подписал указ о повышении пошлин на импорт стали и алюминия до 50%. Решение вступит в силу 4 июня 2025 года и направлено на противодействие недобросовестной торговле.

Трамп официально удвоил пошлины на импорт алюминия и стали до 50%

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп подписал указ о повышении импортных тарифов на сталь и алюминий - с 25% до 50%. Новые пошлины вступят в силу 4 июня. Об этом информирует УНН со ссылкой на сайт Белого дома.

Детали

Отмечается, что это решение направлено на противодействие недобросовестным торговым практикам, которые, по мнению Вашингтона, создают угрозу национальной безопасности.

Рассмотрев текущую информацию, недавно предоставленную министром, среди прочего, я определил, что необходимо повысить ранее установленные тарифы на сталь и алюминий, чтобы скорректировать импорт стальных и алюминиевых изделий и производных от них изделий, чтобы такой импорт не угрожал национальной безопасности

- говорится в указе.

В документе Трамп напоминает о первоначальном повышении пошлин на ввоз стали и алюминия до 25%.

Повышение пошлин касается металлов, используемых в производстве широкого спектра товаров - от кухонных принадлежностей и упаковочных материалов до деталей автомобилей и промышленного оборудования.

Глава Белого дома отметил, что полномочиями, предоставленными ему "Конституцией и законами Соединенных Штатов Америки", он повышает пошлины на ввоз алюминия и стали с 25% до 50%.

Эти изменения "вступают в силу в отношении товаров, ввезенных для потребления или вывезенных со склада для потребления, с 00:01 по восточному летнему времени 4 июня 2025 года или позднее, и остаются в силе, если такие действия не будут прямо отменены, изменены или приостановлены".

Напомним

Президент США Дональд Трамп объявил об увеличении пошлин на импорт стали до 50%, удовлетворив требования руководителей отрасли. Ранее в марте были введены 25% пошлины на импорт стали.

"Отвратительная гадость": Маск раскритиковал законопроект Трампа о бюджетных расходах04.06.25, 04:32 • 4680 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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