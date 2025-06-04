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Трамп прагне розмови з Сі, але у Пекіні обережні після "вистав" президента США з Зеленським та Рамафосою - Politico

Київ • УНН

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Трамп сподівається на розмову з лідером Китаю для зміни торговельних переговорів, хоча в Білому домі не очікують значних змін. Китай вважає Трампа непередбачуваним.

Трамп прагне розмови з Сі, але у Пекіні обережні після "вистав" президента США з Зеленським та Рамафосою - Politico

Президент Дональд Трамп вважає, що телефонна розмова з лідером Китаю Сі Цзіньпіном допоможе змінити торговельні переговори з КНР, хоча Білий дім не очікує на обов'язковий "прорив" у відносинах з Пекіном.

Передає УНН із посиланням на Рolitico.

Деталі

Президент США Трамп сподівається перезавантажити загострені торговельні переговори з Китаєм. Хоча Трамп дивиться з оптимізмом на перспективи "прориву" завядки особистій розмові з Сі Цзіньпіном, втім у Вашингтоні вважають, що кардинальні зміни поки малоймовірні - навіть за умови успішної організації дзвінка та розмови між лідерами США та КНР.

Коментар

Президент одержимий телефонною розмовою з Сі", — сказала одна людина, знайома з торговельними переговорами, переконана, що зможе особисто врегулювати глибокі розбіжності між двома найбільшими економіками світу власноруч з Сі.

Відповідне переконання спростовує складне становище, в якому перебувають США, намагаючись змусити Китай докорінно переорієнтувати свої торговельні відносини вартістю майже 600 мільярдів доларів, пише Рolitico.

Адміністрація Трампа перебуває під "великим тиском" через блокування Китаєм критично важливих мінералів, вирішальних компонентів для всього, від виробництва автомобілів та електроніки до виробництва боєприпасів.

- про це, на умовах анонімності повідомила виданню людина, знайома з торговельними переговорами.

Я не думаю, що Сі надто зацікавлений в експорті ще якихось рідкісноземельних елементів чи магнітів до Сполучених Штатів, він чітко висловив свою позицію

– додала людина, хоча вони передбачали, що існує «висока ймовірність», що Сі прийме дзвінок, щоб хоча б вислухати Трампа.

Колишній чиновник Трампа, близький до Білого дому, якому було надано анонімність для відвертого обговорення стратегії президента, сказав:

Трамп вважає, що розмова між принципами – це спосіб пробитися крізь багато цього шуму та дістатися до суті справи

Чи зможе Трамп насправді зателефонувати Сі?

Зовнішні спостерігачі залишаються скептично налаштованими щодо імовірності цього з'єднання. При цьому з самого початку другого терміну президента чиновники Білого дому публічно обіцяють, що розмова між лідерами неминуча.

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За даними ЗМІ, китайський уряд також був вражений публічними виставами Трампа в Овальному кабінеті, включаючи гучні зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським та президентом Південної Африки Сирілом Рамафосою. І це змушує керівництво Піднебесної обережно ставитися до дипломатії на рівні лідерів.

КНР вважає президента Трампа непередбачуваним, що створює ризики для репутації президента Сі

- сказав Раш Доші, колишній заступник старшого директора Ради національної безпеки з питань Китаю та Тайваню в адміністрації Байдена.

Доповнення

Прес-секретар Білого дому Каролайн Лівітт повідомила журналістам у понеділок, що лідери, "ймовірно, поговорять цього тижня", повторивши прогноз, зроблений директором Національної економічної ради Кевіном Хассеттом у неділю. Але чиновник Білого дому, якому надано анонімність для обговорення закулісних розмов, сказав, що дзвінок ще не заплановано.

Нагадаємо

УНН передавав, що президент США Дональд Трамп заявив про повне порушення Китаєм угоди щодо мит, що посилює напругу у двосторонній торгівлі між країнами. США та Китай раніше домовились про зниження мит на 90 днів.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Європейський Союз поводиться з США дуже несправедливо і є гіршим за Китай.

Ігор Тележніков

Ігор Тележніков

ЕкономікаНовини Світу
Білий дім
Дональд Трамп
Європейський Союз
Сі Цзіньпін
Китай
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