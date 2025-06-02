Тайвань заявив про зростання військової активності Китаю навколо регіону

Тайвань заявив, що Китай посилив військовий тиск у регіоні у травні, щодня розгортаючи десятки військових кораблів та урядових суден у межах "кампанії надзвичайного тиску". Про це повідомляє Bloomberg, передає УНН.

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Китай у травні відправляв в середньому від 50 до 70 суден на день через перший острівний ланцюг — ключову стратегічну дугу, що простягається від Японії через Тайвань і Філіппіни, повідомив високопоставлений чиновник тайванської служби безпеки на умовах анонімності.

Посадовець назвав це рекордно високим показником за травень, хоча не навів порівнянних цифр з попереднім періодом. У документі, які оприлюднив посадовець, показано масштаби та охоплення розгортань, що простягаються від Жовтого моря до Східно- та Південно-Китайського морів.

За словами чиновника з Тайбею, пік активності Китаю припадав приблизно на 27 травня, коли в регіоні було помічено понад 70 суден, переважно військових. Минулого місяця в заходах взяли участь два авіаносці, "Шаньдун" і "Ляонін" , причому "Ляонін" вперше провів навчання зі зльоту та посадки військових літаків у Східнокитайському морі, сказав чиновник.

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Китайські патрулі також, схоже, наближалися до 24-морського кордону Тайваню під час спільних бойових навчань, які, за словами представника Тайбею, виходять далеко за межі оборонних потреб Пекіна.

Згідно з окремими даними Міністерства оборони Тайваню, з 1 по 27 травня навколо архіпелагу було помічено близько 254 китайських військових кораблів та урядових суден, в середньому дев'ять на день, згідно з розрахунками Bloomberg. Це дещо більше, ніж середній показник семи на день минулого року, свідчать дані.

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Доповнення

Напруженість неухильно зростає з моменту вступу на посаду президента Тайваню Вільяма Лай у травні минулого року. Пекін, який вважає демократичний острів частиною своєї території, назвав Лая сепаратистом і провів щонайменше сім військових навчань навколо острова з моменту його інавгурації, темпи яких не спостерігалися в попередні роки.

Міністр оборони США Піт Хегсет у суботу закликав партнерів в Азії збільшити витрати на оборону до 5% валового внутрішнього продукту, попередивши, що потрібна більш термінова підготовка до потенційного вторгнення Китаю на Тайвань.