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Китай розкритикував Макрона за порівняння України та Тайваню: це подвійні стандарти

Київ • УНН

 • 1830 перегляди

Китай розкритикував спроби пов'язати оборону України та захист Тайваню, назвавши це неприйнятним порівнянням і подвійними стандартами. Тайвань є внутрішньою справою Китаю, наполягає Пекін.

Китай розкритикував Макрона за порівняння України та Тайваню: це подвійні стандарти

Китай розкритикував спроби пов'язати оборону України з необхідністю захисту Тайваню від китайського вторгнення як "подвійні стандарти". КНР заявила, що порівнювати тайванське питання з українським питанням неприйнятно. Про це УНН повідомляє з посиланням на Reuters та посольство Китаю в Сінгапурі.

У рамках ширшого виступу щодо ризиків розколу між Китаєм та Сполученими Штатами, президент Франції Макрон заявив на зустрічі з питань оборони в рамках діалогу "Шангрі-Ла", що якщо росії дозволять захопити будь-яку частину України без обмежень, то "що може статися на Тайвані?".

Посольство Китаю в Сінгапурі заявило, що порівняння питання Тайваню з питанням України є "неприйнятним".

"Ці дві справи мають різний характер і взагалі не можна порівнювати", – йдеться в дописі, де зазначається, що Тайвань – це повністю внутрішня справа Китаю.

Глава Пентагону закликає Азію посилити оборону через "неминучу" загрозу Китаю Тайваню31.05.25, 15:59 • 1706 переглядiв

Посольство заявляє, що це подвійні стандарти.

"Якщо хтось намагається засудити "подвійні стандарти" подвійними стандартами, єдиний результат, який ми можемо отримати, – це все одно подвійні стандарти", – йдеться в повідомленні.

У дописі посольства Макрон безпосередньо не згадувався, але до нього додавалася фотографія, на якій він виступає на заході.

Китай розглядає демократично керований Тайвань як свою власну територію та посилив військовий та політичний тиск для відстоювання цих претензій, зокрема посилюючи інтенсивність військових навчань, стверджуючи, що острів є однією з його провінцій, яка не має права називатися державою.

Доповнення

Міністр оборони США Піт Хегсет попередив про те, що Китай становить "неминучу" загрозу Тайваню, водночас закликавши азіатські країни збільшити витрати на оборону та співпрацювати зі США для запобігання війні.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ПолітикаНовини Світу
Піт Хегсетх
Пентагон
Reuters
Емманюель Макрон
Сінгапур
Тайвань
Китай
Сполучені Штати
Україна
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