Глава Пентагону закликає Азію посилити оборону через "неминучу" загрозу Китаю Тайваню

Міністр оборони США Піт Хегсет попередив про те, що Китай становить "неминучу" загрозу Тайваню, водночас закликавши азіатські країни збільшити витрати на оборону та співпрацювати зі США для запобігання війні, передає УНН з посиланням на ВВС.

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Хегсет також заявив, що хоча США "не прагнуть домінувати чи душити Китай", США не будуть витіснені з Азії і не дозволять залякувати союзників.

Він звертався до найвищих військових посадових осіб Азії на Шангрі-ла Діалозі, оборонному саміті високого рівня, який щорічно проводиться у Сінгапурі.

Багато хто в Азії побоюється потенційної нестабільності, якщо Китай вторгнеться на Тайвань, самоврядний острів, на який претендує Пекін. Китай не виключив застосування сили.

У своїй промові Хегсет зазначив, що Китай прагне стати "гегемонічною державою", яка "сподівається домінувати та контролювати надто багато частин" Азії. Китай зіткнувся з кількома сусідами через конкуруючі територіальні претензії в Південно-Китайському морі.

Він сказав, що Пекін "реально готується потенційно використовувати військову силу для зміни балансу сил" в Азії, і послався на крайній термін 2027 року, який нібито президент Сі Цзіньпін встановив для того, щоб китайські військові були здатні вторгнутися на Тайвань.

Ця дата висувалась американськими чиновниками та генералами протягом багатьох років, але ніколи не була підтверджена Пекіном.

Китай "будує армію, необхідну для цього, тренується для цього щодня і репетирує для реальної справи", - сказав Хегсет.

"Дозвольте мені прояснити: будь-яка спроба комуністичного Китаю завоювати Тайвань силою призведе до руйнівних наслідків для Індо-Тихоокеанського регіону та всього світу. Немає причин прикрашати це. Загроза, яку представляє Китай, є реальною. І вона може бути неминучою. Ми сподіваємося, що ні, але безперечно може бути".

США не прагнуть війни або конфлікту з Китаєм, додав Хегсет.

"Ми не прагнемо домінувати чи душити Китай, оточувати чи провокувати. Ми не прагнемо зміни режиму… але ми повинні гарантувати, що Китай не зможе домінувати над нами чи нашими союзниками та партнерами", — сказав він, додавши, що "нас не витіснять з цього критичного регіону".

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Відсутність реакції Пекіна відбувається на тлі навмисно зменшеної присутності діалогу.

Цей захід традиційно служив платформою для США та Китаю, щоб зробити свої пропозиції азіатським країнам, оскільки наддержави виборюють вплив.

Але хоча цього року США відправили одну зі своїх найбільших делегацій за всю історію, Китай натомість відправив помітно слабшу команду і скасував заплановану промову в неділю. Жодних пояснень цьому не було дано.