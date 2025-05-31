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Глава Пентагона призывает Азию усилить оборону из-за "неизбежной" угрозы Китая Тайваню

Киев • УНН

 • 234 просмотра

Министр обороны США заявил, что Китай представляет реальную угрозу Тайваню и готовится к военному вторжению уже в 2027 году. США призывают страны Азии увеличить военные расходы.

Глава Пентагона призывает Азию усилить оборону из-за "неизбежной" угрозы Китая Тайваню

Министр обороны США Пит Хегсет предупредил о том, что Китай представляет "неминуемую" угрозу Тайваню, в то же время призвав азиатские страны увеличить расходы на оборону и сотрудничать с США для предотвращения войны, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Детали

Хегсет также заявил, что хотя США "не стремятся доминировать или душить Китай", США не будут вытеснены из Азии и не позволят запугивать союзников.

Он обращался к высшим военным должностным лицам Азии на Шангри-ла Диалоге, оборонном саммите высокого уровня, который ежегодно проводится в Сингапуре.

Многие в Азии опасаются потенциальной нестабильности, если Китай вторгнется на Тайвань, самоуправляемый остров, на который претендует Пекин. Китай не исключил применение силы.

В своей речи Хегсет отметил, что Китай стремится стать "гегемонической державой", которая "надеется доминировать и контролировать слишком много частей" Азии. Китай столкнулся с несколькими соседями из-за конкурирующих территориальных претензий в Южно-Китайском море.

Он сказал, что Пекин "реально готовится потенциально использовать военную силу для изменения баланса сил" в Азии, и сослался на крайний срок 2027 года, который якобы президент Си Цзиньпин установил для того, чтобы китайские военные были способны вторгнуться на Тайвань.

Эта дата выдвигалась американскими чиновниками и генералами на протяжении многих лет, но никогда не была подтверждена Пекином.

Китай "строит армию, необходимую для этого, тренируется для этого каждый день и репетирует для реального дела", - сказал Хегсет.

"Позвольте мне прояснить: любая попытка коммунистического Китая завоевать Тайвань силой приведет к разрушительным последствиям для Индо-Тихоокеанского региона и всего мира. Нет причин приукрашивать это. Угроза, которую представляет Китай, реальна. И она может быть неминуемой. Мы надеемся, что нет, но определенно может быть".

США не стремятся к войне или конфликту с Китаем, добавил Хегсет.

"Мы не стремимся доминировать или душить Китай, окружать или провоцировать. Мы не стремимся к смене режима… но мы должны гарантировать, что Китай не сможет доминировать над нами или нашими союзниками и партнерами", — сказал он, добавив, что "нас не вытеснят из этого критического региона".

Добавим

Отсутствие реакции Пекина происходит на фоне намеренно уменьшенного присутствия диалога.

Это мероприятие традиционно служило платформой для США и Китая, чтобы сделать свои предложения азиатским странам, поскольку сверхдержавы борются за влияние.

Но хотя в этом году США отправили одну из своих крупнейших делегаций за всю историю, Китай вместо этого отправил заметно более слабую команду и отменил запланированную речь в воскресенье. Никаких объяснений этому не было дано.

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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