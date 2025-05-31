Китай раскритиковал попытки связать оборону Украины с необходимостью защиты Тайваня от китайского вторжения как "двойные стандарты". КНР заявила, что сравнивать тайваньский вопрос с украинским вопросом неприемлемо. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Reuters и посольство Китая в Сингапуре.

В рамках более широкого выступления о рисках раскола между Китаем и Соединенными Штатами, президент Франции Макрон заявил на встрече по вопросам обороны в рамках диалога "Шангри-Ла", что если россии позволят захватить любую часть Украины без ограничений, то "что может произойти на Тайване?".

Посольство Китая в Сингапуре заявило, что сравнение вопроса Тайваня с вопросом Украины является "неприемлемым".

"Эти два дела имеют разный характер и вообще нельзя сравнивать", – говорится в заметке, где отмечается, что Тайвань – это полностью внутреннее дело Китая.

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Посольство заявляет, что это двойные стандарты.

"Если кто-то пытается осудить "двойные стандарты" двойными стандартами, единственный результат, который мы можем получить, – это все равно двойные стандарты", – говорится в сообщении.

В заметке посольства Макрон непосредственно не упоминался, но к нему прилагалась фотография, на которой он выступает на мероприятии.

Китай рассматривает демократически управляемый Тайвань как свою собственную территорию и усилил военное и политическое давление для отстаивания этих претензий, в частности усиливая интенсивность военных учений, утверждая, что остров является одной из его провинций, которая не имеет права называться государством.

Дополнение

Министр обороны США Пит Хегсет предупредил о том, что Китай представляет "неизбежную" угрозу Тайваню, в то же время призвав азиатские страны увеличить расходы на оборону и сотрудничать с США для предотвращения войны.