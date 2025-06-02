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Тайвань заявил о росте военной активности Китая вокруг региона

Киев • УНН

 • 660 просмотра

В мае Китай значительно увеличил военную активность вокруг Тайваня, ежедневно развертывая десятки кораблей. Количество судов достигало 70 в день, включая авианосцы, что является рекордом.

Тайвань заявил о росте военной активности Китая вокруг региона

Тайвань заявил, что Китай усилил военное давление в регионе в мае, ежедневно развертывая десятки военных кораблей и правительственных судов в рамках "кампании чрезвычайного давления". Об этом сообщает Bloomberg, передает УНН.

Детали

Китай в мае отправлял в среднем от 50 до 70 судов в день через первую островную цепь — ключевую стратегическую дугу, простирающуюся от Японии через Тайвань и Филиппины, сообщил высокопоставленный чиновник тайваньской службы безопасности на условиях анонимности.

Чиновник назвал это рекордно высоким показателем за май, хотя не привел сопоставимых цифр с предыдущим периодом. В документе, который обнародовал чиновник, показаны масштабы и охват развертываний, простирающихся от Желтого моря до Восточно- и Южно-Китайского морей.

По словам чиновника из Тайбэя, пик активности Китая приходился примерно на 27 мая, когда в регионе было замечено более 70 судов, преимущественно военных. В прошлом месяце в мероприятиях приняли участие два авианосца, "Шаньдун" и "Ляонин" , причем "Ляонин" впервые провел учения по взлету и посадке военных самолетов в Восточно-Китайском море, сказал чиновник.

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Китайские патрули также, похоже, приближались к 24-морской границе Тайваня во время совместных боевых учений, которые, по словам представителя Тайбэя, выходят далеко за пределы оборонных потребностей Пекина.

Согласно отдельным данным Министерства обороны Тайваня, с 1 по 27 мая вокруг архипелага было замечено около 254 китайских военных кораблей и правительственных судов, в среднем девять в день, согласно расчетам Bloomberg. Это несколько больше, чем средний показатель семи в день в прошлом году, свидетельствуют данные.

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Дополнение

Напряженность неуклонно возрастает с момента вступления в должность президента Тайваня Уильяма Лая в мае прошлого года. Пекин, который считает демократический остров частью своей территории, назвал Лая сепаратистом и провел не менее семи военных учений вокруг острова с момента его инаугурации, темпы которых не наблюдались в предыдущие годы.

Министр обороны США Пит Хегсет в субботу призвал партнеров в Азии увеличить расходы на оборону до 5% валового внутреннего продукта, предупредив, что требуется более срочная подготовка к потенциальному вторжению Китая на Тайвань.

Лилия Набока

Лилия Набока

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