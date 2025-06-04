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Трамп стремится к разговору с Си, но в Пекине осторожны после "представлений" президента США с Зеленским и Рамафосой - Politico

Киев • УНН

 • 512 просмотра

Трамп надеется на разговор с лидером Китая для изменения торговых переговоров, хотя в Белом доме не ожидают значительных изменений. Китай считает Трампа непредсказуемым.

Трамп стремится к разговору с Си, но в Пекине осторожны после "представлений" президента США с Зеленским и Рамафосой - Politico

Президент Дональд Трамп считает, что телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином поможет изменить торговые переговоры с КНР, хотя Белый дом не ожидает обязательного "прорыва" в отношениях с Пекином.

Передает УНН со ссылкой на Рolitico.

Детали

Президент США Трамп надеется перезагрузить обостренные торговые переговоры с Китаем. Хотя Трамп смотрит с оптимизмом на перспективы "прорыва" благодаря личному разговору с Си Цзиньпином, в Вашингтоне считают, что кардинальные изменения пока маловероятны - даже при условии успешной организации звонка и разговора между лидерами США и КНР.

Комментарий

Президент одержим телефонным разговором с Си", — сказал один человек, знакомый с торговыми переговорами, убежден, что сможет лично урегулировать глубокие разногласия между двумя крупнейшими экономиками мира собственноручно с Си.

Соответствующее убеждение опровергает сложное положение, в котором находятся США, пытаясь заставить Китай коренным образом переориентировать свои торговые отношения стоимостью почти 600 миллиардов долларов, пишет Рolitico.

Администрация Трампа находится под "большим давлением" из-за блокирования Китаем критически важных минералов, решающих компонентов для всего, от производства автомобилей и электроники до производства боеприпасов.

- об этом, на условиях анонимности сообщила изданию человек, знакомый с торговыми переговорами.

Я не думаю, что Си слишком заинтересован в экспорте еще каких-то редкоземельных элементов или магнитов в Соединенные Штаты, он четко выразил свою позицию

– добавил человек, хотя они предсказывали, что существует «высокая вероятность», что Си примет звонок, чтобы хотя бы выслушать Трампа.

Бывший чиновник Трампа, близкий к Белому дому, которому была предоставлена анонимность для откровенного обсуждения стратегии президента, сказал:

Трамп считает, что разговор между принципами – это способ пробиться сквозь много этого шума и добраться до сути дела

Сможет ли Трамп действительно позвонить Си?

Внешние наблюдатели остаются скептически настроенными относительно вероятности этого соединения. При этом с самого начала второго срока президента чиновники Белого дома публично обещают, что разговор между лидерами неизбежен.

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По данным СМИ, китайское правительство также было поражено публичными представлениями Трампа в Овальном кабинете, включая громкие встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Южной Африки Сирилом Рамафосой. И это заставляет руководство Поднебесной осторожно относиться к дипломатии на уровне лидеров.

КНР считает президента Трампа непредсказуемым, что создает риски для репутации президента Си

- сказал Раш Доши, бывший заместитель старшего директора Совета национальной безопасности по вопросам Китая и Тайваня в администрации Байдена.

Дополнение

Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Ливитт сообщила журналистам в понедельник, что лидеры, "вероятно, поговорят на этой неделе", повторив прогноз, сделанный директором Национального экономического совета Кевином Хассеттом в воскресенье. Но чиновник Белого дома, которому предоставлена анонимность для обсуждения закулисных разговоров, сказал, что звонок еще не запланирован.

Напомним

УНН передавал, что президент США Дональд Трамп заявил о полном нарушении Китаем соглашения по пошлинам, что усиливает напряжение в двусторонней торговле между странами. США и Китай ранее договорились о снижении пошлин на 90 дней.

Президент США Дональд Трамп заявил, что Европейский Союз ведет себя с США очень несправедливо и является хуже Китая.

Игорь Тележников

Игорь Тележников

ЭкономикаНовости Мира
Белый дом
Дональд Трамп
Европейский Союз
Си Цзиньпин
Китай
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