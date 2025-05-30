Трамп звинуватив Китай у "повному порушенні" торговельної угоди зі США

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у "повному порушенні" угоди про послаблення митного тиску на двосторонню торгівлю, що посилило напруженість між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Китай, що, можливо, не дивно для декого, ПОВНІСТЮ ПОРУШИВ СВОЮ УГОДУ З НАМИ. Ось тобі й містер ХОРОШИЙ ХЛОПЕЦЬ! – написав Трамп у п’ятницю у своїй соціальних мережі Truth Social.

Деталі

Американський лідер не уточнив, як саме Китай не дотримується угоди, укладеної на початку цього місяця у Швейцарії. На той час обидві країни заявили, що скоротять тарифи за принципом "око за око" та продовжать торговельні переговори.

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На тлі нової заяви Трампа щодо торговельних взаємин з Китаєм, ф'ючерси на американські акції просіли майже на 1%, а контракти на S&P 500 впали на 0,3%.

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Нагадаємо

США та Китай 11 травня домовилися тимчасово знизити мита на товари один одного. Погодили пільговий період на 90 днів. Це зроблено для пом'якшення торгової напруженості та підготовки ґрунтовних угод для врегулювання спорів.