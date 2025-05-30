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Трамп звинуватив Китай у "повному порушенні" торговельної угоди зі США

Київ • УНН

 • 208 перегляди

Президент США Дональд Трамп заявив про повне порушення Китаєм угоди щодо мит, що посилює напругу у двосторонній торгівлі між країнами. США та Китай раніше домовились про зниження мит на 90 днів.

Трамп звинуватив Китай у "повному порушенні" торговельної угоди зі США

Президент США Дональд Трамп звинуватив Китай у "повному порушенні" угоди про послаблення митного тиску на двосторонню торгівлю, що посилило напруженість між двома найбільшими економіками світу. Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg.

Китай, що, можливо, не дивно для декого, ПОВНІСТЮ ПОРУШИВ СВОЮ УГОДУ З НАМИ. Ось тобі й містер ХОРОШИЙ ХЛОПЕЦЬ!

– написав Трамп у п’ятницю у своїй соціальних мережі Truth Social.

Деталі

Американський лідер не уточнив, як саме Китай не дотримується угоди, укладеної на початку цього місяця у Швейцарії. На той час обидві країни заявили, що скоротять тарифи за принципом "око за око" та продовжать торговельні переговори.

Суд США призупинив скасування імпортних мит Трампа: деталі рішення29.05.25, 23:13 • 3164 перегляди

На тлі нової заяви Трампа щодо торговельних взаємин з Китаєм, ф'ючерси на американські акції просіли майже на 1%, а контракти на S&P 500 впали на 0,3%.

Трамп планує збільшити продаж зброї Тайваню: що зміниться у відносинах США та Китаю30.05.25, 16:04 • 854 перегляди

Нагадаємо

США та Китай 11 травня домовилися тимчасово знизити мита на товари один одного. Погодили пільговий період на 90 днів. Це зроблено для пом'якшення торгової напруженості та підготовки ґрунтовних угод для врегулювання спорів.  

Лілія Набока

Лілія Набока

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