Трамп обвинил Китай в "полном нарушении" торгового соглашения с США
Киев • УНН
Президент США Дональд Трамп заявил о полном нарушении Китаем соглашения по пошлинам, что усиливает напряжение в двусторонней торговле между странами. США и Китай ранее договорились о снижении пошлин на 90 дней.
Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в "полном нарушении" соглашения об ослаблении таможенного давления на двустороннюю торговлю, что усилило напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.
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Детали
Американский лидер не уточнил, как именно Китай не соблюдает соглашение, заключенное в начале этого месяца в Швейцарии. В то время обе страны заявили, что сократят тарифы по принципу "око за око" и продолжат торговые переговоры.
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Напомним
США и Китай 11 мая договорились временно снизить пошлины на товары друг друга. Согласовали льготный период на 90 дней. Это сделано для смягчения торговой напряженности и подготовки основательных соглашений для урегулирования споров.