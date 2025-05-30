Трамп обвинил Китай в "полном нарушении" торгового соглашения с США

Президент США Дональд Трамп обвинил Китай в "полном нарушении" соглашения об ослаблении таможенного давления на двустороннюю торговлю, что усилило напряженность между двумя крупнейшими экономиками мира. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Bloomberg.

Китай, что, возможно, не удивительно для некоторых, ПОЛНОСТЬЮ НАРУШИЛ СВОЕ СОГЛАШЕНИЕ С НАМИ. Вот тебе и мистер ХОРОШИЙ ПАРЕНЬ! – написал Трамп в пятницу в своей социальной сети Truth Social.

Детали

Американский лидер не уточнил, как именно Китай не соблюдает соглашение, заключенное в начале этого месяца в Швейцарии. В то время обе страны заявили, что сократят тарифы по принципу "око за око" и продолжат торговые переговоры.

Суд США приостановил отмену импортных пошлин Трампа: детали решения

На фоне нового заявления Трампа относительно торговых отношений с Китаем, фьючерсы на американские акции просели почти на 1%, а контракты на S&P 500 упали на 0,3%.

Трамп планирует увеличить продажу оружия Тайваню: что изменится в отношениях США и Китая

Напомним

США и Китай 11 мая договорились временно снизить пошлины на товары друг друга. Согласовали льготный период на 90 дней. Это сделано для смягчения торговой напряженности и подготовки основательных соглашений для урегулирования споров.