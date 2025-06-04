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У ЄС обговорюють "потрійну загрозу" з боку Трампа щодо України, НАТО та торгівлі - FT

Київ • УНН

 • 924 перегляди

Високопосадовці ЄС обговорюють можливі дії Трампа, серед яких повне згортання підтримки України та початок масштабної торгівельної війни. Офіційний Брюссель боїться, що Трамп об’єднає ці питання в інструмент тиску.

У ЄС обговорюють "потрійну загрозу" з боку Трампа щодо України, НАТО та торгівлі - FT

Високопосадовці Євросоюзу обговорюють тривожні сценарії можливих дій президента США Дональда Трампа, серед яких - повне згортання американської підтримки України, вихід США з європейської оборони та початок масштабної торгівельної війни. Офіційний Брюссель боїться, що Трамп об’єднає ці стратегічні питання в єдиний інструмент тиску, змушуючи Європу йти на болісні поступки. Про це повідомляє Financial Time, пише УНН.

Деталі

Як зазначає видання, "уряди європейських країн готуються до переговорів із президентом США Дональдом Трампом із високими ставками, які поставлять на карту оборону, економіку та безпеку континенту".

"Великі плани побудови "незалежної Європи" призупинені, оскільки офіційні особи намагаються зберегти підтримку Трампа впродовж п’яти тижнів критичних переговорів щодо України, трансатлантичної торгівлі та зобов’язань США щодо безпеки перед НАТО", - ідеться у публікації.

Але вони, як повідомляється, стають дедалі більше стурбованими тим, що президент США "вимагатиме поступок в одній сфері в обмін на підтримку в іншій, змушуючи ЄС "пожертвувати своїми основними цінностями або погодитися на остаточний розрив з Вашингтоном".

"Усі ці кризи одночасно: це ідеальний шторм. Він може спробувати нас притиснути й загнати в кут з усіх трьох боків. Він міг би сказати нам: "Якщо ви не запропонуєте мені гарну торгівельну угоду, то ми не підтримуватимемо Україну". Або: "Якщо ви змусите мене підтримати Україну, то ми, наприклад, збільшимо наші вимоги до вас щодо збільшення ваших військових витрат на НАТО", - сказав Жозеп Боррель, колишній головний дипломат ЄС, який пішов у відставку в листопаді.

Високопосадовці ЄС обговорили найгірші сценарії в усіх трьох аспектах

"Високопоставлені чиновники ЄС обговорювали найгірші сценарії в усіх трьох аспектах", - зазначає видання.

Вони, як пише FT, включають:

  • повне призупинення підтримки США Україні;
    • припинення розвідувальних даних та запобігання постачанню європейськими країнами зброї, купленої в США;
      • повномасштабну торгівельну війну з руйнівними наслідками для економічного зростання;
        • швидке виведення американських військ та військових спроможностей з Європи.

          "Це перетворилося з найкращих сценаріїв на контроль збитків. Щодо торгівлі, оборони та України, вибір стоїть між поганим результатом і дуже поганим результатом", - сказав один високопосадовець ЄС.

          Доповненн

          Трамп вперше зустрінеться з європейськими лідерами на саміті G7 у Канаді через 11 днів, де, за очікуваннями офіційних осіб, президент США розкаже про свою підтримку України та план санкцій проти росії.

          Європейські столиці хочуть, щоб Трамп пообіцяв Києву постійну підтримку, але побоюються, що він хоче мирної угоди, яка зробить Україну та решту Європи вразливими до майбутньої російської агресії, додало видання.

          Через тиждень лідери НАТО зберуться в Гаазі, а європейські столиці сподіваються, що їхні обіцянки щодо збільшення витрат на оборону переконають Трампа зберегти підтримку США європейській обороні та стримають його від скорочення розгортання військ та озброєнь.

          Наступного дня лідери ЄС зберуться на саміт у Брюсселі, знаючи, що у них є менше двох тижнів, щоб домовитися з Трампом про торговельну угоду, щоб уникнути 50-відсоткових мит, які можуть спустошити економіку континенту.

          "Ми розглядаємо Україну, європейську оборону та торгівлю як окремі питання, але для Трампа...він просто бачить одні й ті ж обличчя, які ставлять перед ним різні надокучливі питання. Він не збирається ставитися до них по-різному в різних контекстах", - сказав високопоставлений дипломат ЄС.

          Атаки дронів по аеродромах рф: у США заговорили про ризики ескалації04.06.25, 10:19 • 3612 переглядiв

          Альона Уткіна

          Альона Уткіна

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