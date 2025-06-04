В ЕС обсуждают "тройную угрозу" со стороны Трампа в отношении Украины, НАТО и торговли - FT

Высокопоставленные чиновники Евросоюза обсуждают тревожные сценарии возможных действий президента США Дональда Трампа, среди которых - полное свертывание американской поддержки Украины, выход США из европейской обороны и начало масштабной торговой войны. Официальный Брюссель боится, что Трамп объединит эти стратегические вопросы в единый инструмент давления, заставляя Европу идти на болезненные уступки. Об этом сообщает Financial Time, пишет УНН.

Детали

Как отмечает издание, "правительства европейских стран готовятся к переговорам с президентом США Дональдом Трампом с высокими ставками, которые поставят на карту оборону, экономику и безопасность континента".

"Большие планы построения "независимой Европы" приостановлены, поскольку официальные лица пытаются сохранить поддержку Трампа в течение пяти недель критических переговоров по Украине, трансатлантической торговле и обязательствам США по безопасности перед НАТО", - говорится в публикации.

Но они, как сообщается, становятся все больше обеспокоенными тем, что президент США "потребует уступок в одной сфере в обмен на поддержку в другой, заставляя ЕС "пожертвовать своими основными ценностями или согласиться на окончательный разрыв с Вашингтоном".

"Все эти кризисы одновременно: это идеальный шторм. Он может попытаться нас прижать и загнать в угол со всех трех сторон. Он мог бы сказать нам: "Если вы не предложите мне хорошую торговую сделку, то мы не будем поддерживать Украину". Или: "Если вы заставите меня поддержать Украину, то мы, например, увеличим наши требования к вам по увеличению ваших военных расходов на НАТО", - сказал Жозеп Боррель, бывший главный дипломат ЕС, который ушел в отставку в ноябре.

Высокопоставленные чиновники ЕС обсудили худшие сценарии во всех трех аспектах

"Высокопоставленные чиновники ЕС обсуждали худшие сценарии во всех трех аспектах", - отмечает издание,

Они, как пишет FT, включают:

полное приостановление поддержки США Украине;

прекращение разведывательных данных и предотвращение поставки европейскими странами оружия, купленного в США;

полномасштабную торговую войну с разрушительными последствиями для экономического роста;

быстрый вывод американских войск и военных возможностей из Европы.

"Это превратилось из лучших сценариев в контроль убытков. Что касается торговли, обороны и Украины, выбор стоит между плохим результатом и очень плохим результатом", - сказал один высокопоставленный чиновник ЕС.

Дополнение

Трамп впервые встретится с европейскими лидерами на саммите G7 в Канаде через 11 дней, где, по ожиданиям официальных лиц, президент США расскажет о своей поддержке Украины и плане санкций против россии.

Европейские столицы хотят, чтобы Трамп пообещал Киеву постоянную поддержку, но опасаются, что он хочет мирного соглашения, которое сделает Украину и остальную Европу уязвимыми к будущей российской агрессии, добавило издание.

Через неделю лидеры НАТО соберутся в Гааге, а европейские столицы надеются, что их обещания по увеличению расходов на оборону убедят Трампа сохранить поддержку США европейской обороне и удержат его от сокращения развертывания войск и вооружений.

На следующий день лидеры ЕС соберутся на саммит в Брюсселе, зная, что у них есть меньше двух недель, чтобы договориться с Трампом о торговом соглашении, чтобы избежать 50-процентных пошлин, которые могут опустошить экономику континента.

"Мы рассматриваем Украину, европейскую оборону и торговлю как отдельные вопросы, но для Трампа...он просто видит одни и те же лица, которые ставят перед ним разные надоедливые вопросы. Он не собирается относиться к ним по-разному в разных контекстах", - сказал высокопоставленный дипломат ЕС.

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