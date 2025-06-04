Канада воздержится от повышения пошлин на американский экспорт в надежде убедить США прекратить таможенный шантаж - Bloomberg

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не отреагирует немедленно на удвоение администрацией главы Белого дома Дональда Трампа пошлин на сталь и алюминий. Карни отметил, что официальные лица ведут "интенсивные обсуждения" торговых отношений между странами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Эти обсуждения продолжаются – сказал канадский лидер журналистам в среду утром в Оттаве.

Детали

Он добавил, что правительство "найдет некоторое время", чтобы рассмотреть свою реакцию на последний шаг США по повышению пошлин на металлы иностранного производства до 50%.

Доминик Леблан, ответственный за торговые переговоры с США в кабинете Карни, во вторник был в Вашингтоне на встрече с министром торговли Говардом Лутником. Это была его вторая поездка в столицу США за последние две недели.

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Карни назвал повышенные пошлины "неоправданными, незаконными, плохими для американских рабочих, плохими для американской промышленности и, конечно, для канадской промышленности также".

Тем не менее, его пауза в отношении мер в ответ на решение США является изменением подхода, по сравнению с политикой его предшественника Джастина Трюдо, который обычно реагировал на любые новые пошлины Трампа, немедленно объявляя соответствующие контрпошлины на товары американского производства. В марте правительство Трюдо ответило 25% пошлинами на американскую продукцию стоимостью около 60 миллиардов канадских долларов (43,9 миллиарда долларов США), включая широкий ассортимент стальных и алюминиевых изделий.

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С тех пор Карни освободил некоторые из этих товаров от контрпошлин. В апреле правительство объявило о шестимесячной приостановке импортных пошлин на некоторые товары, используемые в производстве и в критически важных секторах, таких как здравоохранение и общественная безопасность.

Однако такая политика Карни уже сталкивается с давлением в Канаде, где от него требуют, чтобы правительство быстро ответило на новое повышение пошлин президентом Трампом. Премьер-министр провинции Онтарио Дуг Форд призвал национальное правительство повысить контрпошлины, тогда как крупнейший профсоюз частного сектора страны заявил, что хочет видеть "немедленные и решительные" действия.

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Эти тарифы убивают инвестиции в наши сталелитейный, алюминиевый и автомобильный секторы, и мы уже видим последствия в потере рабочих мест и экономической нестабильности – сказал канадский лидер журналистам в среду утром в Оттаве.

Согласно данным MEPS International, Канада является крупнейшим иностранным поставщиком стали в США, что составляет около 6% потребления страны в 2024 году. Она оказывает гораздо большее влияние на производство алюминия и является крупнейшим иностранным продавцом алюминия, потребляемого в США.

Дополнение

Правительство Канады планирует увеличить расходы на оборону, чтобы защитить суверенитет. Канада отстает от целевого показателя НАТО в 2% ВВП, что делает ее нарушителем в альянсе.