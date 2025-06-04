Канада воздержится от повышения пошлин на американский экспорт в надежде убедить США прекратить таможенный шантаж - Bloomberg
Киев • УНН
Премьер-министр Канады заявил, что страна не будет сразу реагировать на повышение пошлин США на сталь и алюминий. Правительство берет время на рассмотрение ответа на действия США.
Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не отреагирует немедленно на удвоение администрацией главы Белого дома Дональда Трампа пошлин на сталь и алюминий. Карни отметил, что официальные лица ведут "интенсивные обсуждения" торговых отношений между странами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.
Эти обсуждения продолжаются
Детали
Он добавил, что правительство "найдет некоторое время", чтобы рассмотреть свою реакцию на последний шаг США по повышению пошлин на металлы иностранного производства до 50%.
Доминик Леблан, ответственный за торговые переговоры с США в кабинете Карни, во вторник был в Вашингтоне на встрече с министром торговли Говардом Лутником. Это была его вторая поездка в столицу США за последние две недели.
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Карни назвал повышенные пошлины "неоправданными, незаконными, плохими для американских рабочих, плохими для американской промышленности и, конечно, для канадской промышленности также".
Тем не менее, его пауза в отношении мер в ответ на решение США является изменением подхода, по сравнению с политикой его предшественника Джастина Трюдо, который обычно реагировал на любые новые пошлины Трампа, немедленно объявляя соответствующие контрпошлины на товары американского производства. В марте правительство Трюдо ответило 25% пошлинами на американскую продукцию стоимостью около 60 миллиардов канадских долларов (43,9 миллиарда долларов США), включая широкий ассортимент стальных и алюминиевых изделий.
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С тех пор Карни освободил некоторые из этих товаров от контрпошлин. В апреле правительство объявило о шестимесячной приостановке импортных пошлин на некоторые товары, используемые в производстве и в критически важных секторах, таких как здравоохранение и общественная безопасность.
Однако такая политика Карни уже сталкивается с давлением в Канаде, где от него требуют, чтобы правительство быстро ответило на новое повышение пошлин президентом Трампом. Премьер-министр провинции Онтарио Дуг Форд призвал национальное правительство повысить контрпошлины, тогда как крупнейший профсоюз частного сектора страны заявил, что хочет видеть "немедленные и решительные" действия.
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Согласно данным MEPS International, Канада является крупнейшим иностранным поставщиком стали в США, что составляет около 6% потребления страны в 2024 году. Она оказывает гораздо большее влияние на производство алюминия и является крупнейшим иностранным продавцом алюминия, потребляемого в США.
Дополнение
Правительство Канады планирует увеличить расходы на оборону, чтобы защитить суверенитет. Канада отстает от целевого показателя НАТО в 2% ВВП, что делает ее нарушителем в альянсе.