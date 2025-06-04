Канада воздержится от повышения пошлин на американский экспорт в надежде убедить США прекратить таможенный шантаж - Bloomberg

$41.640.02
47.430.08
ukenru
россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль
Эксклюзив
17:36 • 3946 просмотра

россия блокирует украинскую авиацию: от дезинформации до срыва поставок - как государство-агрессор подрывает стратегическую отрасль

16:52 • 11172 просмотра

"Не приведёт к немедленному миру": Трамп заявил, что более часа говорил с путиным об Украине и Иране

16:37 • 11078 просмотра

Анатолий Шарий заочно получил 15 лет тюрьмы за государственную измену

14:27 • 14671 просмотра

После возвращения из россии похищенных детей их родные получат по 50 тысяч гривен

Эксклюзив
14:12 • 22094 просмотра

Украина потеряла гражданскую авиацию в довоенном виде: отрасль оказалась на грани исчезновения

13:08 • 21835 просмотра

Первая часть обмена пленными между россией и Украиной ожидается 7 и 8 июня - Зеленский

Эксклюзив
13:05 • 23574 просмотра

Субсидия на аренду жилья для переселенцев: какой средний размер и как оформить

4 июня, 12:45 • 20123 просмотра

Еврокомиссия предлагает еще на год продлить защиту для украинцев, бегущих от войны, - фон дер Ляйен

Эксклюзив
4 июня, 11:35 • 20982 просмотра

Реформе быть или не быть? Глава АРМА боится изменений, которые могут угрожать ее должности - эксперт

Эксклюзив
4 июня, 10:14 • 30712 просмотра

Прохождение ВВК до 5 июня: что нужно знать "ограниченно годным"

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+20°
0м/с
67%
753мм
Популярные новости

Сумы почти час атаковали вражеские дроны: что известно о последствиях

4 июня, 09:45 • 32870 просмотра

Украинская разведка получила доступ к критически важным данным российского производителя стратегической авиации

4 июня, 10:53 • 33836 просмотра

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 20002 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

12:57 • 28040 просмотра

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

15:03 • 13627 просмотра
публикации

Санитарный контроль и эпиднадзор по европейским стандартам или разрушение существующей системы: о предостережениях к депутатской инициативе

15:03 • 13710 просмотра

Украина может усилить борьбу с "серой" электроникой благодаря международным цифровым инструментам

12:57 • 28126 просмотра

Украина готовится к изменениям в торговле с Евросоюзом: что будет после 6 июня
Эксклюзив

4 июня, 06:24 • 94788 просмотра

Лингвистические манипуляции покоряют потребителей: сертификат, гарантия, официальность… А вы проверяли, что стоит за этими словами?

3 июня, 14:43 • 136100 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 227995 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Алексей Гончаренко

Ярослав Железняк

Владимир Зеленский

Алексей Чернышов

Актуальные места

Украина

Соединённые Штаты

Киев

Германия

Брюссель

Реклама
УНН Lite

В Нидерландах бабуины в зоопарке сделали селфи на телефон, который посетительница случайно уронила в вольер

4 июня, 11:54 • 20060 просмотра

CD Projekt RED показала первые трейлеры игры "Ведьмак 4"

3 июня, 14:36 • 72238 просмотра

Labubu: почему игрушки стали новым трендом среди детей и взрослых

3 июня, 12:52 • 227995 просмотра

Кэмерон после "Аватара" экранизирует роман "Дьяволы" - о демонах, ведьмах и апокалиптических монстрах

3 июня, 07:52 • 144290 просмотра

Белый дом показал новый официальный портрет Трампа с очень показательными деталями

3 июня, 07:15 • 145536 просмотра
Актуальное

Financial Times

Бильд

DJI Mavic

Беспилотный летательный аппарат

Нью-Йорк Таймс

Канада воздержится от повышения пошлин на американский экспорт в надежде убедить США прекратить таможенный шантаж - Bloomberg

Киев • УНН

 • 124 просмотра

Премьер-министр Канады заявил, что страна не будет сразу реагировать на повышение пошлин США на сталь и алюминий. Правительство берет время на рассмотрение ответа на действия США.

Канада воздержится от повышения пошлин на американский экспорт в надежде убедить США прекратить таможенный шантаж - Bloomberg

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не отреагирует немедленно на удвоение администрацией главы Белого дома Дональда Трампа пошлин на сталь и алюминий. Карни отметил, что официальные лица ведут "интенсивные обсуждения" торговых отношений между странами, сообщает Bloomberg, пишет УНН.

Эти обсуждения продолжаются

– сказал канадский лидер журналистам в среду утром в Оттаве.

Детали

Он добавил, что правительство "найдет некоторое время", чтобы рассмотреть свою реакцию на последний шаг США по повышению пошлин на металлы иностранного производства до 50%.

Доминик Леблан, ответственный за торговые переговоры с США в кабинете Карни, во вторник был в Вашингтоне на встрече с министром торговли Говардом Лутником. Это была его вторая поездка в столицу США за последние две недели.

Трамп официально удвоил пошлины на импорт алюминия и стали до 50%04.06.25, 06:51 • 4018 просмотров

Карни назвал повышенные пошлины "неоправданными, незаконными, плохими для американских рабочих, плохими для американской промышленности и, конечно, для канадской промышленности также".

Тем не менее, его пауза в отношении мер в ответ на решение США является изменением подхода, по сравнению с политикой его предшественника Джастина Трюдо, который обычно реагировал на любые новые пошлины Трампа, немедленно объявляя соответствующие контрпошлины на товары американского производства. В марте правительство Трюдо ответило 25% пошлинами на американскую продукцию стоимостью около 60 миллиардов канадских долларов (43,9 миллиарда долларов США), включая широкий ассортимент стальных и алюминиевых изделий.

В ЕС обсуждают "тройную угрозу" со стороны Трампа в отношении Украины, НАТО и торговли - FT04.06.25, 11:59 • 2452 просмотра

С тех пор Карни освободил некоторые из этих товаров от контрпошлин. В апреле правительство объявило о шестимесячной приостановке импортных пошлин на некоторые товары, используемые в производстве и в критически важных секторах, таких как здравоохранение и общественная безопасность.

Однако такая политика Карни уже сталкивается с давлением в Канаде, где от него требуют, чтобы правительство быстро ответило на новое повышение пошлин президентом Трампом. Премьер-министр провинции Онтарио Дуг Форд призвал национальное правительство повысить контрпошлины, тогда как крупнейший профсоюз частного сектора страны заявил, что хочет видеть "немедленные и решительные" действия.

Трамп стремится к разговору с Си, но в Пекине осторожны после "представлений" президента США с Зеленским и Рамафосой - Politico04.06.25, 10:36 • 2408 просмотров

Эти тарифы убивают инвестиции в наши сталелитейный, алюминиевый и автомобильный секторы, и мы уже видим последствия в потере рабочих мест и экономической нестабильности

– сказал канадский лидер журналистам в среду утром в Оттаве.

Согласно данным MEPS International, Канада является крупнейшим иностранным поставщиком стали в США, что составляет около 6% потребления страны в 2024 году. Она оказывает гораздо большее влияние на производство алюминия и является крупнейшим иностранным продавцом алюминия, потребляемого в США.

Дополнение

Правительство Канады планирует увеличить расходы на оборону, чтобы защитить суверенитет. Канада отстает от целевого показателя НАТО в 2% ВВП, что делает ее нарушителем в альянсе.

Павел Зинченко

Павел Зинченко

ЭкономикаНовости Мира
Bloomberg L.P.
Дональд Трамп
Канада
Соединённые Штаты
Brent Oil
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
S&P 500
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tesla
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gold
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
,
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Gas TTF
$
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
.
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9