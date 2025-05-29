Канада переглядає військові витрати на тлі тиску з боку США - Politico

Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив про намір уряду серйозно переглянути політику витрат на оборону, зробивши розвиток армії та оборонної інфраструктури одним із ключових національних пріоритетів. Про це він сказав в інтерв’ю Politico, пише УНН.

За його словами, зміни у глобальній безпековій ситуації вимагають від Канади рішучіших дій. Зокрема, Шампань зазначив, що на останній зустрічі міністрів фінансів G7 активно обговорювалося питання збільшення оборонних витрат для колективної безпеки.

Нам потрібно робити розумні закупівлі, розумні інвестиції та розумний підхід до витрат на оборону. Нам потрібно перебудувати наші збройні сили, нам потрібно перебудувати інфраструктуру. Нам потрібно побудувати нові системи оборони, але нам потрібно зробити це там, де ми підтримуємо канадську промисловість, канадських робітників і канадську автономію