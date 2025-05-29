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Канада переглядає військові витрати на тлі тиску з боку США - Politico

Київ • УНН

 • 966 перегляди

Уряд Канади планує збільшити витрати на оборону, щоб захистити суверенітет. Канада відстає від цільового показника НАТО у 2% ВВП, що робить її порушником в альянсі.

Канада переглядає військові витрати на тлі тиску з боку США - Politico

Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив про намір уряду серйозно переглянути політику витрат на оборону, зробивши розвиток армії та оборонної інфраструктури одним із ключових національних пріоритетів. Про це він сказав в інтерв’ю Politico, пише УНН.

Результат, якого ми хочемо досягти, - це захист Канади, захист канадського суверенітету. Світ значно змінився

- зазначив міністр.

Деталі

За його словами, зміни у глобальній безпековій ситуації вимагають від Канади рішучіших дій. Зокрема, Шампань зазначив, що на останній зустрічі міністрів фінансів G7 активно обговорювалося питання збільшення оборонних витрат для колективної безпеки.

Нам потрібно робити розумні закупівлі, розумні інвестиції та розумний підхід до витрат на оборону. Нам потрібно перебудувати наші збройні сили, нам потрібно перебудувати інфраструктуру. Нам потрібно побудувати нові системи оборони, але нам потрібно зробити це там, де ми підтримуємо канадську промисловість, канадських робітників і канадську автономію 

- додав голова фінансового відомства Канади.

Мита Трампа загрожують оборонній співпраці США з союзниками, зокрема у постачанні зброї04.04.25, 13:58 • 7200 переглядiв

За інформацією видання, Канада і близько не наблизилася до цільового показника витрат НАТО у 2% ВВП. У звіті альянсу цей показник оцінюється в 1,37 відсотка, що робить її одним із найбільших порушників в альянсі. Колишній прем'єр-міністр Джастін Трюдо одного разу приватно повідомив посадовим особам НАТО, що Канада ніколи не досягне цього показника, згідно з документами, що просочилися з Пентагону два роки тому.

На тлі розмов Трампа про 51-й штат: король Чарльз ІІІ прибув до Канади27.05.25, 07:41 • 4380 переглядiв

Нагадаємо

Президент США Дональд Трамп напередодні озвучив Канаді ціну за участь у протиракетному "Золотому куполі" і назвав умову безкоштовного захисту. Він заявив, що доєднання сусідньої країни до безпекової програми коштуватиме 61 млрд доларів. І знову запропонував Канаді стати 51-м штатом США, щоб отримати захист безкоштовно.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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