Канада переглядає військові витрати на тлі тиску з боку США - Politico
Київ • УНН
Уряд Канади планує збільшити витрати на оборону, щоб захистити суверенітет. Канада відстає від цільового показника НАТО у 2% ВВП, що робить її порушником в альянсі.
Міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань заявив про намір уряду серйозно переглянути політику витрат на оборону, зробивши розвиток армії та оборонної інфраструктури одним із ключових національних пріоритетів. Про це він сказав в інтерв’ю Politico, пише УНН.
Результат, якого ми хочемо досягти, - це захист Канади, захист канадського суверенітету. Світ значно змінився
Деталі
За його словами, зміни у глобальній безпековій ситуації вимагають від Канади рішучіших дій. Зокрема, Шампань зазначив, що на останній зустрічі міністрів фінансів G7 активно обговорювалося питання збільшення оборонних витрат для колективної безпеки.
Нам потрібно робити розумні закупівлі, розумні інвестиції та розумний підхід до витрат на оборону. Нам потрібно перебудувати наші збройні сили, нам потрібно перебудувати інфраструктуру. Нам потрібно побудувати нові системи оборони, але нам потрібно зробити це там, де ми підтримуємо канадську промисловість, канадських робітників і канадську автономію
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За інформацією видання, Канада і близько не наблизилася до цільового показника витрат НАТО у 2% ВВП. У звіті альянсу цей показник оцінюється в 1,37 відсотка, що робить її одним із найбільших порушників в альянсі. Колишній прем'єр-міністр Джастін Трюдо одного разу приватно повідомив посадовим особам НАТО, що Канада ніколи не досягне цього показника, згідно з документами, що просочилися з Пентагону два роки тому.
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Президент США Дональд Трамп напередодні озвучив Канаді ціну за участь у протиракетному "Золотому куполі" і назвав умову безкоштовного захисту. Він заявив, що доєднання сусідньої країни до безпекової програми коштуватиме 61 млрд доларів. І знову запропонував Канаді стати 51-м штатом США, щоб отримати захист безкоштовно.