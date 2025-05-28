Трамп озвучив Канаді ціну за участь у протиракетному "Золотому куполі" і назвав умову безкоштовного захисту

Президент США Дональд Трамп оголосив владі Канади ціну на участь у системі протиракетної оборони "Золотий купол". Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.

За словами глави Білого дому, участь у проєкті коштуватиме Оттаві 61 мільярд доларів, але може бути безкоштовною, якщо Канада стане 51 штатом США.

Я сказав Канаді, яка дуже хоче бути частиною нашої казкової системи "Золотий купол", що це коштуватиме 61 мільярд доларів, якщо вони залишаться окремою, але нерівноправною нацією, але коштуватиме нуль доларів, якщо вони стануть нашим оплеканим 51-м штатом