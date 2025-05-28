Трамп озвучив Канаді ціну за участь у протиракетному "Золотому куполі" і назвав умову безкоштовного захисту
Київ • УНН
Дональд Трамп заявив, що участь Канади в системі ПРО "Золотий купол" коштуватиме 61 млрд доларів. Він запропонував Канаді стати 51-м штатом США, щоб отримати захист безкоштовно.
Президент США Дональд Трамп оголосив владі Канади ціну на участь у системі протиракетної оборони "Золотий купол". Про це він повідомив у соцмережі Truth Social, інформує УНН.
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За словами глави Білого дому, участь у проєкті коштуватиме Оттаві 61 мільярд доларів, але може бути безкоштовною, якщо Канада стане 51 штатом США.
Я сказав Канаді, яка дуже хоче бути частиною нашої казкової системи "Золотий купол", що це коштуватиме 61 мільярд доларів, якщо вони залишаться окремою, але нерівноправною нацією, але коштуватиме нуль доларів, якщо вони стануть нашим оплеканим 51-м штатом
Він додав, що у Канаді "розглядають пропозицію".
Нагадаємо
Минулого тижня президент США Дональд Трамп офіційно заявив про початок створення у країні системи протиракетної оборони "Золотий купол". За словами глави Білого дому, на розробку цієї системи загалом виділять близько 175 мільярдів доларів.
Трамп підкреслив, що "Золотий купол" захистить США майже на 100% від усіх ракет, включно з гіперзвуковими. Він додав, що Канада також хоче бути під захистом новітньої системи ПРО, і Вашингтон вестиме переговори про це з Оттавою.
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