Трамп озвучил Канаде цену за участие в противоракетном "Золотом куполе" и назвал условие бесплатной защиты
Киев • УНН
Дональд Трамп заявил, что участие Канады в системе ПРО "Золотой купол" будет стоить 61 млрд долларов. Он предложил Канаде стать 51-м штатом США, чтобы получить защиту бесплатно.
Президент США Дональд Трамп объявил властям Канады цену за участие в системе противоракетной обороны "Золотой купол". Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.
Детали
По словам главы Белого дома, участие в проекте будет стоить Оттаве 61 миллиард долларов, но может быть бесплатным, если Канада станет 51 штатом США.
Я сказал Канаде, которая очень хочет быть частью нашей сказочной системы "Золотой купол", что это будет стоить 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной нацией, но будет стоить ноль долларов, если они станут нашим любимым 51-м штатом
Он добавил, что в Канаде "рассматривают предложение".
Напомним
На прошлой неделе президент США Дональд Трамп официально заявил о начале создания в стране системы противоракетной обороны "Золотой купол". По словам главы Белого дома, на разработку этой системы в целом выделят около 175 миллиардов долларов.
Трамп подчеркнул, что "Золотой купол" защитит США почти на 100% от всех ракет, включая гиперзвуковые. Он добавил, что Канада также хочет быть под защитой новейшей системы ПРО, и Вашингтон будет вести переговоры об этом с Оттавой.
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