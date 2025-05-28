Трамп озвучил Канаде цену за участие в противоракетном "Золотом куполе" и назвал условие бесплатной защиты

Президент США Дональд Трамп объявил властям Канады цену за участие в системе противоракетной обороны "Золотой купол". Об этом он сообщил в соцсети Truth Social, информирует УНН.

По словам главы Белого дома, участие в проекте будет стоить Оттаве 61 миллиард долларов, но может быть бесплатным, если Канада станет 51 штатом США.

Я сказал Канаде, которая очень хочет быть частью нашей сказочной системы "Золотой купол", что это будет стоить 61 миллиард долларов, если они останутся отдельной, но неравноправной нацией, но будет стоить ноль долларов, если они станут нашим любимым 51-м штатом