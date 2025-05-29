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Канада пересмотрит военные расходы из-за давления США и изменений в мире

Киев • УНН

 • 598 просмотра

Правительство Канады планирует увеличить расходы на оборону, чтобы защитить суверенитет. Канада отстает от целевого показателя НАТО в 2% ВВП, что делает ее нарушителем в альянсе.

Канада пересмотрит военные расходы из-за давления США и изменений в мире

Канада пересматривает военные расходы на фоне давления со стороны США - Politico

Министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил о намерении правительства серьезно пересмотреть политику расходов на оборону, сделав развитие армии и оборонной инфраструктуры одним из ключевых национальных приоритетов. Об этом он сказал в интервью Politico, пишет УНН.

Результат, которого мы хотим достичь, - это защита Канады, защита канадского суверенитета. Мир значительно изменился

- отметил министр.

Детали

По его словам, изменения в глобальной ситуации с безопасностью требуют от Канады более решительных действий. В частности, Шампань отметил, что на последней встрече министров финансов G7 активно обсуждался вопрос увеличения оборонных расходов для коллективной безопасности.

Нам нужно делать разумные закупки, разумные инвестиции и разумный подход к расходам на оборону. Нам нужно перестроить наши вооруженные силы, нам нужно перестроить инфраструктуру. Нам нужно построить новые системы обороны, но нам нужно сделать это там, где мы поддерживаем канадскую промышленность, канадских рабочих и канадскую автономию 

- добавил глава финансового ведомства Канады.

Пошлины Трампа угрожают оборонному сотрудничеству США с союзниками, в частности в поставках оружия04.04.25, 13:58 • 7200 просмотров

По информации издания, Канада и близко не приблизилась к целевому показателю расходов НАТО в 2% ВВП. В отчете альянса этот показатель оценивается в 1,37 процента, что делает ее одним из крупнейших нарушителей в альянсе. Бывший премьер-министр Джастин Трюдо однажды приватно сообщил должностным лицам НАТО, что Канада никогда не достигнет этого показателя, согласно просочившимся из Пентагона два года назад документам.

На фоне разговоров Трампа о 51-м штате: король Чарльз III прибыл в Канаду27.05.25, 07:41 • 4380 просмотров

Напомним

Президент США Дональд Трамп накануне озвучил Канаде цену за участие в противоракетном "Золотом куполе" и назвал условие бесплатной защиты. Он заявил, что присоединение соседней страны к программе безопасности будет стоить 61 млрд долларов. И снова предложил Канаде стать 51-м штатом США, чтобы получить защиту бесплатно.

Алина Волянская

Алина Волянская

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